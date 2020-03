Ne naplaćuju vrtić, dnevni boravak, komunalnu naknadu, zakupnine poslovnih prostora...

Karlovački gradonačelnik Damir Mandić kazao je da su donesene mjere kojima Grad Karlovac želi u ovoj situaciji pomoći svojim građanima, te obrtnicima i ugostiteljima, a sve u cilju očuvanja radnih mjesta.

- Prije dva smo tjedna odradili sastanke s obrtničkim komorama grada i županije i dogovorili neke mjere. Uz Vladine mjere koje bi trebale pomoći gospodarstvu, Grad Karlovac je htio dodatno pomoći s mjerama koje imaju trenutni učinak i primjenjuju se od početka ožujka na tri mjeseca, s mogućnošću produženja na još tri mjeseca. Dakle, građani do daljnjega, dok djeca ne pohađaju vrtiće, vrtići ne plaćaju; to je iznos od 800.000 kuna. Roditelji ne moraju plaćati niti produženi boravak za učenike u osnovnim školama. Sljedeća tri mjeseca nećemo naplaćivati niti zakupnine za poslovne prostore u vlasništvu Grada, kao niti naknade za korištenje javnih površina. Također, u tri mjeseca neće se naplaćivati niti porez na potrošnju. Spomenička renta se također neće naplaćivati. Do kraja lipnja ne smije ići niti jedna ovrha prema nikome; građanima ili gospodarstvu. Donijeli smo i odluku da ćemo gospodarske subjekte, osim banaka, kladionica, trgovačkih centara, osiguravajućih društava i telekomunikacijskih operatera, u ožujku osloboditi plaćanja komunalne naknade. Svim obrtnicima Grad će subvencionirati kamate na kredite za tekuću likvidnost, a zahtjeve obrtnici mogu podnijeti do 30. lipnja ove godine - kazao je gradonačelnik Mandić. Sve te odluke bit će na sjednici Gradskog vijeća idući tjedan.

Zbog svih mjera, gradski proračun na mjesečnoj razini gubi oko deset milijuna kuna prihoda, no u rebalansu proračuna u svibnju sve će se mjere i oslobađanja nadomjestiti, dodao je gradonačelnik.

- To ćemo napraviti kroz maksimalne uštede u sustavu, ali i odustajanjem od nekih manifestacija i projekata koji slijede ove godine. Neće se tu ništa dramatično dogoditi. Moja je poruka svim gospodarstvenicima koji trenutno provode projekte na području Karlovca; poput gradnje vrtića Mahično, uređenja vrtića Dubovac, prodaje prostora Poslovne zone Gornje Mekušje, da svi ti projekti neće stati. Svi započeti projekti, provest će se do kraja - dodao je Mandić.

Gradske tvrtke, rečeno je, osigurale su sve usluge, sustav nesmetano funkcionira, a Grad vodi brigu i o zaposlenicima koji moraju biti na terenu.

- Bez obzira na to koje je vrijeme ispred nas i koliko će sve ovo trajati, maksimalno ćemo se truditi da sve funkcionira i uvjeren sam da ćemo u tome uspjeti - dodaje gradonačelnik Mandić.