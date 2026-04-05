OPSADNO STANJE U KANJIŽI

Pronađen eksploziv kod plinovoda, Vučić hitno zvao Orbána: 'Nemilosrdno ćemo se obračunati...'

Aleksandar Vučić danas slavi 56. rođendan
Područje općine Kanjiža od jutra je pod snažnim osiguranjem, a policija i vojska blokirale su više prometnih pravaca. Riječ je o velikoj akciji koja se provodi u blizini sela Trešnjevac i naselja Velebit, nedaleko od trase plinovoda poznatog kao Turski ili Balkanski tok

Sigurnosne službe Srbije spriječile su potencijalno ozbiljan incident nakon što su u blizini plinske infrastrukture kod Kanjiže pronađeni sumnjivi predmeti, uključujući eksploziv i opremu za njegovo aktiviranje. Zbog ozbiljnosti situacije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je hitno razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom. Kako piše srbijanski Blic, područje općine Kanjiža od jutra je pod snažnim osiguranjem, a policija i vojska blokirale su više prometnih pravaca. Riječ je o velikoj akciji koja se provodi u blizini sela Trešnjevac i naselja Velebit, nedaleko od trase plinovoda poznatog kao Turski ili Balkanski tok. Vučić je iznio i prve detalje istrage, navodeći da su pronađena dva ruksaka s eksplozivom velike razorne moći i štapinima.

– Naša vojska i policija jutros su, nedaleko od naselja Velebit, pronašle dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Riječ je o izuzetno opasnoj situaciji – rekao je Vučić. Dodao je kako je o svemu obavijestio Orbána, upozorivši na moguće posljedice po opskrbu plinom. – Obavijestio sam premijera Orbána da je moglo doći do prekida opskrbe plinom, što bi značilo da ni Mađarska ni sjever Srbije ne bi imali plin. Nadležne službe nastavit će vas obavještavati o razvoju situacije – poručio je.

Istaknuo je i kako se ključni objekti štite uz najviše sigurnosne mjere. – Kompresorsku stanicu branimo kao najvažnije gradove. Ondje ne može ni ptica proći – rekao je, dodajući da su sigurnosne službe odradile dobar posao u sprječavanju moguće tragedije. Prema njegovim riječima, u akciju su bile uključene i helikopterske jedinice, a određeni tragovi već postoje, iako detalji zasad nisu objavljeni. – Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svima koji pokušaju ugroziti vitalnu infrastrukturu Srbije. Ova eksplozivna naprava mogla je ugroziti velik broj ljudi – naglasio je.
HA
Hairli
10:45 05.04.2026.

Ha ha ha, kako brat Vucko pokusava spasiti brata Orbana, sluge Putinove obojica!

Avatar juma
juma
11:01 05.04.2026.

Kladim se kako su ruksaku pronašli zaboravljeni CD od Thompsona i krašovu čokoladu.

Avatar Ivankodil
Ivankodil
10:46 05.04.2026.

Ust*še su podmetnuli eksploziv nema druge

Beograd: Održana vježba vojske Srbije
ZAŠTITA PLINOVODA

Orban diže vojsku, cure detalji o eksplozivu. Šef srpske sigurnosne agencije: Proizveden je u SAD-u

Na izvanrednoj sjednici mađarskog vijeća za obranu u nedjelju premijer Viktor Orban naredio je da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu, rekao je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto i sugerirao da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, prenijela je mađarska novinska agencija MTI.

