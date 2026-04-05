Pronađen eksploziv kod plinovoda, Vučić hitno zvao Orbána: 'Nemilosrdno ćemo se obračunati...'

Sigurnosne službe Srbije spriječile su potencijalno ozbiljan incident nakon što su u blizini plinske infrastrukture kod Kanjiže pronađeni sumnjivi predmeti, uključujući eksploziv i opremu za njegovo aktiviranje. Zbog ozbiljnosti situacije predsjednik Srbije Aleksandar Vučić jutros je hitno razgovarao s mađarskim premijerom Viktorom Orbánom. Kako piše srbijanski Blic, područje općine Kanjiža od jutra je pod snažnim osiguranjem, a policija i vojska blokirale su više prometnih pravaca. Riječ je o velikoj akciji koja se provodi u blizini sela Trešnjevac i naselja Velebit, nedaleko od trase plinovoda poznatog kao Turski ili Balkanski tok. Vučić je iznio i prve detalje istrage, navodeći da su pronađena dva ruksaka s eksplozivom velike razorne moći i štapinima.

– Naša vojska i policija jutros su, nedaleko od naselja Velebit, pronašle dva velika paketa eksploziva sa štapinima. Riječ je o izuzetno opasnoj situaciji – rekao je Vučić. Dodao je kako je o svemu obavijestio Orbána, upozorivši na moguće posljedice po opskrbu plinom. – Obavijestio sam premijera Orbána da je moglo doći do prekida opskrbe plinom, što bi značilo da ni Mađarska ni sjever Srbije ne bi imali plin. Nadležne službe nastavit će vas obavještavati o razvoju situacije – poručio je.

Istaknuo je i kako se ključni objekti štite uz najviše sigurnosne mjere. – Kompresorsku stanicu branimo kao najvažnije gradove. Ondje ne može ni ptica proći – rekao je, dodajući da su sigurnosne službe odradile dobar posao u sprječavanju moguće tragedije. Prema njegovim riječima, u akciju su bile uključene i helikopterske jedinice, a određeni tragovi već postoje, iako detalji zasad nisu objavljeni. – Nemilosrdno ćemo se obračunati sa svima koji pokušaju ugroziti vitalnu infrastrukturu Srbije. Ova eksplozivna naprava mogla je ugroziti velik broj ljudi – naglasio je.