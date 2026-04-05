Ogromnu kolonu na Bajakovu prouzročio je A.V. (56) iz Beograda, koji nije htio prihvatiti činjenicu da mu je ulazak u Hrvatsku dozvoljen

SUBOTA, 28.3.

Djelatnici Hrvatskog skijaškog saveza, obožavatelji, prijatelji i mnogobrojna rodbina skijaškog vizionara, mecene mladih ljubitelja spuštanja niz planine i gore na skijama, humanitarnog udarnika, sponzora mnogih privatnih ordinacija estetske kirurgije Vedrana Pavleka, okupili su se danas na prosvjednom skupu ispred antihrvatske, protunaravne udruge Uskok, čiji su janjičari za Vedranom izdali potjernicu zbog manjeg iznosa koji nedostaje u blagajni saveza, tražeći odbacivanje svih optužbi, jer je Vedran, kako je rekao blagajnik saveza Josip “ krao, ali je svima nama dao”. Na skupu se pojavila i veća skupina mladih djevojaka s povezima preko noseva, izraženim usnama i jagodicama, ali predstavnicima medija nisu željele otkriti kakva je njihova poveznica sa simpatičnim Vedranom. Njihova predstavnica je samo procijedila da je bole usne i da ne može pričati. Skup je doživio vrhunac kada se na video zidu pojavio Vedran koji se trenutno nalazi na Jahorini, gdje uči skijati Zdravka Mamića, još jednu žrtvu našeg sluganskog pravosuđa koje ne poštuje pravac hrvatskog vojskovođe i filozofa Ljube Ćesića Rojsa: “Ko je jamio, jamio je!”

NEDJELJA, 29.3.

Kakav praznik demokracije u Srbiji! Održani su lokalni izbori u deset općina diljem te nama susjedne, izrazito prijateljske i naglašeno naklonjene zemlje i na svima je pobijedio predsjednik Aleksandar Vučić, kosovski zavjetnik, nečasni građanin Gline i vlasnik kineske supersonične rakete “Zagrepčanka”, koju je kupio u spomen na nezaboravnog vojnog stratega i političkog giganta Milu Martića. Naime, sve lokalne liste njegove partije nosile su njegovo ime, osim Tonina Picule po službenoj dužnosti, lokalne izbore u Srbiji došao je promatrati jedino poznati novinar Velimir Bujanec, koji je bio privatni gost vojvode Voje Šešelja. Bujanec, koji nakon novinarske, navodno priprema političku karijeru izrazio je oduševljenje ponašanjem srbijanske policije i građana s kapuljačama preko glave, koji su kolcima, lancima i bokserima u studentsku glavu, pomogli da izbori prođu bez problema: “Da ja imam ovakvu logistiku, postao bih poglavnik Hrvatske i BiH za tili čas”, uskliknuo je u jednom trenutku Bujo, na što se malo obrecnuo njegov domaćin Voja: “Misliš, pola BiH, druga polovica je naša!”

PONEDJELJAK, 30.3.

U Ministarstvu pravosuđa organiziran je skroman domjenak povodom velikog priznanja koje je iz Europske udruge za prava korisnika usluga zatvorskog sustava, ove godine stiglo u Hrvatsku. Grand Prix za najbolje uvjete u zatvorima Hrvatska je dobila nakon detaljne istrage europskih eksperata koji su u svakoj članici EU kroz studiju o jednom zatvoreniku i njegovom životu, napravili izvješće i Hrvatske je premoćno pobijedila. Tako su u Hrvatskoj pratili zatvorske uvjete G.Ž. (47) iz Vinkovaca: “U dugogodišnjoj praksi nikada nismo vidjeli humaniji pristup prema zatvorenicima, od ovoga u Hrvatskoj. Od higijenskih uvjeta, mogućnosti boravka u prirodi, a o količinama hrane da ne pričamo, Hrvatska je perjanica i primjer čitavoj EU, kako se treba odnositi prema arestiranim osobama. Katkad smo imali osjećaj da je G.Ž. Zapravo na odmoru, a ne u buksi”, stoji u objašnjenju nagrade.

UTORAK, 31.3.

Još važniju nagradu dobila je i Vlada RH. Iako imamo najvišu stopu inflacije u eurozoni, iako sindikati, razne mutikaše i smutljivci mjesecima prozivaju Plenkija zbog inflacije i činjenice da hrvatski građani moraju trećinu plaće izdvojiti samo za hranu, europsko priznanje za pripreme dolaska najveće svjetske krize i mogućnosti smaka svijeta nakon zločinačkog iranskog blokiranja dijela tržišta nafte i napada na arapske zemlje samo zato što su u njima vojne baze američkog agresora na njihovu zemlju, europsko priznanje dolazi na pravu adresu. Plenki ga je zaslužio zato što je inflacija u Hrvatskoj divljala puno prije rata u našoj iranskoj pradomovini, pa su hrvatski građani već odavno preparirani i pripremljeni na nju.

SRIJEDA, 1.4.

Dok je granični prijelaz kod Gradiške zatvoren već tjedan dana, jer naši carinici malo detaljnije pregledavaju sumnjivi automobil banjalučkog gradonačelnika Draška Stanivukovića, ogromnu kolonu na Bajakovu prouzročio je građanin Srbije A.V. (56) iz Beograda, koji nije htio prihvatiti činjenicu da mu je ulazak u Hrvatsku dozvoljen, ali je malo ograničen. Naime, on je htio po Hrvatskoj šetati gdje god poželi, a carinici su mu pokušavali objasniti da može bilo gdje, osim u Jasenovac, Glinu u na Brijune. On ime je uporno govorio da je sve u redu za Jasenovac i Brijune, ali mu nije bilo jasno kakve veze Hrvatska ima s Glinom: “Pa Glina nikada neće biti Hrvatska”, vikao je na carinike.

ČETVRTAK, 2.4.

Bože dragi, ludilu janjičara iz Uskoka nema kraja! Ne samo da progone najbolje kćeri i sinove naše domovine po tuzemstvu, nego i po inozemstvu. Zamislite, neka vrijedna pčelica Renata, koji je radila pri našoj neprocjenjivo važnoj misiji pri još neprocjenjiivije važnom UN-a, zerku je jamila iz blagajne da malo poboljša ishranu i banda joj je odmah oko vrata stavila mlinski kamen: A što je napravila naša Renata? Uzela samo 750 000 dolara! Pa to prosječni načelnik manje općine u Hrvatskoj potroši samo na reprezentaciju u jednom mandatu! I još američki tužitelj kaže da je račun koristila kao kasicu prasicu. Znaš li, jado jadni, da je to kod nas narodni običaj i da naši ministri tako doživljavaju i državni budžet?!

PETAK, 3.4.

Tek što je došao na bojišnicu pradomovinskog rata i stavio se pod zapovjedništvo poglavnika Hrvatsko-iranske revolucionarne garde marka Skeja, krilnik Josip Dabro upisao se zlatnim slovima u memoriju nama bratskog iranskog naroda srušivši dva američka zrakoplova koja su svoj smrtonosni teret naumila istovariti na napaćeni iranski narod. Video snimka našeg Josipa koji gol do pasa, naoružan samo smiješkom, kalašnjikovom i ljubavlju prema našoj pradomovini, ispaljuje po velikoameričje agresorske zrakoplove za njih kobne rafale, pa kada vidi da padaju u sinje more uzvikuje “Har do! Har do sorghut kardand!” ili u prijevodu “Obadva! Oba su pala!”, postao je viralan. Kreni Josipe, bandu zgazi!