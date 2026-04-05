Detalji jezivog programa CIA-e koji je Amerikance pretvorio u 'ubojice': 'Marinac koji dezertira u Rusiju, a onda ga pustimo natrag'

Tijekom Hladnog rata američka CIA pokrenula je jedan od najmračnijih tajnih programa u povijesti – MKUltra. Riječ je o sustavnim pokušajima da se ljudski um razbije, kontrolira i reprogramira kako bi stvorili osobe koje bi izvršavale atentate, špijunske zadatke ili druge nasilne akcije bez svijesti o tome što su učinile. Psihijatar dr. Colin Ross, koji je pregledao više od 1500 deklasificiranih dokumenata, kaže da program nije bio teorija zavjere, već stvarnost koju su vodili najviši krugovi obavještajne zajednice. "Imate dokumentirane projekte MK-Ultra i druge varijacije kontrole uma koji su se fokusirali na stvaranje podijeljenih ličnosti, kurira, špijuna i onih sposobnih za atentate na svjetske vođe“, izjavio je Ross u nedavnom podcastu. Dodao je da su koristili sve što su mogli, hipnozu, LSD, implantate u mozak, elektrošokove, senzornu deprivaciju i izolaciju.

Program je vodio kemičar Sidney Gottlieb, a trajao je od 1953. do 1973. godine. Tisuće Amerikanaca, često bez njihova znanja, bile su izložene opasnim supstancama i psihološkim mučenjima. Mnogi dokumenti uništeni su 1973., pa puna istina vjerojatno nikada neće biti poznata. No ono što je ostalo otkriva uznemirujuće detalje o tome kako je CIA pokušavala stvoriti savršenog špijuna ili ubojicu koji bi djelovao na zapovijed, a zatim zaboravio sve. Ross posebno ističe dva slučaja koji i danas izazivaju kontroverze. Prvi je Lee Harvey Oswald, čovjek optužen za atentat na predsjednika Johna F. Kennedyja. "Marinac koji dezertira u Rusiju, a onda ga jednostavno pustimo natrag bez posljedica, ništa novo“, komentirao je Ross, podsjećajući na neobičnosti u Oswaldovoj biografiji. Sam Oswald tvrdio je da je „samo mamac“ i da nije ubio nikoga.

Drugi slučaj je Charles Manson, sitni kriminalac koji se preko noći pretvorio u karizmatičnog vođu kulta odgovornog za brutalna ubojstva 1969. godine. Ross ističe Mansonove česte posjete klinici u Haight-Ashburyju, gdje je radio psihijatar Louis Jolyon West, povezan s istraživanjima koja je financirala CIA. "Ta transformacija od sitnog kriminalca do kultnog vođe dogodila se preko noći", kaže Ross.

Iako su ove veze i dalje u području spekulacija i nisu dokazane izravnim dokazima, Ross smatra da podudarnosti nisu slučajne. Program je nastao iz straha da Sovjeti razvijaju slične metode psihološkog ratovanja, a CIA je htjela biti korak ispred. Rezultat su bili desetljeća neetičkih eksperimenata koji su uništili živote mnogih običnih ljudi.

Danas, više od pedeset godina kasnije, MKUltra ostaje simbol zlouporabe moći i kršenja ljudskih prava u ime nacionalne sigurnosti. Dr. Ross upozorava da uništeni dokumenti znače kako puna istina o tome koliko je duboko program išao možda nikada neće izaći na vidjelo. No ono što znamo dovoljno je uznemirujuće da podsjeti kako daleko su vlade spremne ići u potrazi za kontrolom nad ljudskim umom, piše Daily Mail.