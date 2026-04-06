Zelenski gradi novu mrežu saveznika: Ključni sastanak u Damasku

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je raditi na pojačanoj sigurnosti u pregovorima u nedjelju sa svojim sirijskim kolegom Ahmedom al Šarom, u vrijeme kad Kijev pokušava promovirati svoju vojnu stručnost diljem regije nakon izbijanja iranskog rata.

Zelenski, nastavljajući svoju turneju po bliskoistočnim zemljama, rekao je da Ukrajina želi pridonijeti prehrambenoj sigurnosti u regiji. U proteklim tjednima, Zelenski je posjetio nekoliko zemalja diljem Bliskog istoka, nudeći svoju stručnost u odbijanju napada dronovima i projektilima, koji su razvijeni tijekom četverogodišnjeg rata s Rusijom.

"Dogovorili smo se raditi zajedno da omogućimo veću sigurnost i prilike za razvoj naših društava", napisao je Zelenski na Telegramu. "Postoji veliki interes u razmjeni vojnog i sigurnosnog iskustva." Zelenski je sirijskom čelniku rekao da je Ukrajina, kao veliki proizvođač žitarica, pouzdan dobavljač hrane te je došlo do „rasprave o zajedničkim prilikama za jačanje sigurnosti hrane u regiji.”

"Danas u Damasku nastavljamo svoju aktivnu ukrajinsku diplomaciju usmjerenu prema stvarnoj sigurnosti i gospodarskoj suradnji", napisao je Zelenski na X-u. Ovo je prvi Zelenskiev posjeti Siriji otkad su ponovno uspostavljeni diplomatski odnosi u rujnu, nakon pada vlasti Bašara al-Asada krajem 2024.

Tijekom Zelenskievog posjeta zaljevskim zemljama prošli vikend, Ukrajina je potpisala dugogodišnje sporazume o vojnog suradnji sa Saudijskom Arabijom i Katarom, a Zelenski je rekao da je sličan sporazum blizu zaključivanja i s UAE-om.