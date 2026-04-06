Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 2
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#CIJENE
#Večernjakova ruža
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
NOVI SAVEZ UKRAJINE

Zelenski gradi novu mrežu saveznika: Ključni sastanak u Damasku

Ukraine's President Zelenskiy visits in Damascus
Foto: Ukrainian Presidential Press Ser
1/4
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
06.04.2026.
u 00:04

"Danas u Damasku nastavljamo svoju aktivnu ukrajinsku diplomaciju usmjerenu prema stvarnoj sigurnosti i gospodarskoj suradnji", napisao je Zelenski na X-u.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećao je raditi na pojačanoj sigurnosti u pregovorima u nedjelju sa svojim sirijskim kolegom Ahmedom al Šarom, u vrijeme kad Kijev pokušava promovirati svoju vojnu stručnost diljem regije nakon izbijanja iranskog rata.

Zelenski, nastavljajući svoju turneju po bliskoistočnim zemljama, rekao je da Ukrajina želi pridonijeti prehrambenoj sigurnosti u regiji. U proteklim tjednima, Zelenski je posjetio nekoliko zemalja diljem Bliskog istoka, nudeći svoju stručnost u odbijanju napada dronovima i projektilima, koji su razvijeni tijekom četverogodišnjeg rata s Rusijom.

"Dogovorili smo se raditi zajedno da omogućimo veću sigurnost i prilike za razvoj naših društava", napisao je Zelenski na Telegramu. "Postoji veliki interes u razmjeni vojnog i sigurnosnog iskustva." Zelenski je sirijskom čelniku rekao da je Ukrajina, kao veliki proizvođač žitarica, pouzdan dobavljač hrane te je došlo do „rasprave o zajedničkim prilikama za jačanje sigurnosti hrane u regiji.”

"Danas u Damasku nastavljamo svoju aktivnu ukrajinsku diplomaciju usmjerenu prema stvarnoj sigurnosti i gospodarskoj suradnji", napisao je Zelenski na X-u. Ovo je prvi Zelenskiev posjeti Siriji otkad su ponovno uspostavljeni diplomatski odnosi u rujnu, nakon pada vlasti Bašara al-Asada krajem 2024.

Tijekom Zelenskievog posjeta zaljevskim zemljama prošli vikend, Ukrajina je potpisala dugogodišnje sporazume o vojnog suradnji sa Saudijskom Arabijom i Katarom, a Zelenski je rekao da je sličan sporazum blizu zaključivanja i s UAE-om.
Ključne riječi
Rusija Ukrajina Sirija Zelenski

Komentara 3

Pogledaj Sve
RO
robroy165
02:20 06.04.2026.

Koliko ovaj putuje po svijetu avionom mogao bi jedan manji gradić i sve stanovništvo oskrbiti "naftom".

Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
00:35 06.04.2026.

Divno. Konacno su se nasli. Imaju najvise zajednickog

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Beograd: Održana vježba vojske Srbije
Video sadržaj
56
ZAŠTITA PLINOVODA

Orban diže vojsku, cure detalji o eksplozivu. Šef srpske sigurnosne agencije: Proizveden je u SAD-u

Na izvanrednoj sjednici mađarskog vijeća za obranu u nedjelju premijer Viktor Orban naredio je da se mađarski dio plinovoda Turski tok stavi pod vojnu zaštitu, rekao je ministar vanjskih poslova i trgovine Peter Szijjarto i sugerirao da Ukrajina stoji iza podmetanja eksploziva uz vojvođansku dionicu plinovoda, prenijela je mađarska novinska agencija MTI.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!