STRAVA U NJEMAČKOJ

Velika tragedija na Uskrs: Palo stablo dok su tražili pisanice, troje poginulih među njima i beba

Tree falls over - three dead near Flensburg
Foto: Benjamin Nolte/DPA
1/3
VL
Autor
Laura Volarić Horvat/Hina
05.04.2026.
u 18:15

Tri osobe, uključujući majku i njezinu bebu, poginule su u padu stabla u šumi u blizini grada Flensburga na sjeveru Njemačke dok su tražili uskrsna jaja, priopćila je policija u nedjelju. Policijski izvještaji navode da je stablo visoko otprilike 30 metara palo na skupinu ljudi u Mittelangelnu blizu Flensburga oko 11 sati na Uskrs, zarobivši četiri osobe.

Unatoč hitnim naporima spašavanja, 16-godišnja djevojka i 21-godišnja žena poginule su na mjestu događaja. Kći 21-godišnjakinje, stara 10 mjeseci, helikopterom je prevezena u bolnicu u sjevernom gradu Kielu, gdje je kasnije preminula od zadobivenih ozljeda.

Osamnaestogodišnjakinja je zadobila teške ozljede i prevezena u bolnicu u Heideu, gdje je operirana. Druge osobe su zadobile lakše ozljede. Glasnogovornik policije nije dao detalje o točnom broju ozlijeđenih. Prema podacima policije, 50-ak stanovnika i njegovatelja iz obližnjeg doma za starije i nemoćne bilo je u šumi tražeći uskrsna jaja. Vjeruje se da je stablo srušeno jakim vjetrom.

Ostatku skupine pružena je podrška. Istraga o točnom uzroku nesreće je u tijeku. Nije jasno je li srušeno stablo imalo prethodna oštećenja ili je bilo bolesno. Glasnogovornik policije rekao je da je državni odjel za šumarstvo već obaviješten o incidentu.

Prema njemačkom meteorološkom zavodu (DWD), uvjeti na sjeveru zemlje u nedjelju bili su olujni. DWD je tijekom dana prognozirao udare vjetra u rasponu od 55 do 65 kilometara na sat, s mogućim udarima oluje od oko 80 kilometara na sat na izloženim mjestima.
DIRIGENT DIGITALNOG DOBA

Od malog startupa i vizije osobnih računala, do spektakularne korporativne transformacije, oblaka i carstva umjetne inteligencije

Jedna vizija dvojice prijatelja bila je kamen temeljac današnjeg giganta Microsofta. “Gradnju” tvrtke Bill Gates i Paul Allen započeli su u travnju 1975. godine, s misijom da računalo postane sustanar u domu svake obitelji. Pola stoljeća kasnije tvrtka ne samo da je ostvarila tu ambicioznu viziju dvojice tinejdžera, nego je postala moćan, tehnološki div koji drži dirigentsku palicu digitalnog doba.

