Naša trudna pjevačica bez zadrške progovorila o problemima u braku: 'Šok svima - rastava'

Naša pjevačica, 41-godišnja Lana Jurčević u prosincu je otkrila kako je ponovno u drugom stanju, a sa samozatajnim partnerom Filipom Kratofilom već ima dvogodišnju kćerkicu stranog imena Mayla Lily. Neko vrijeme je partnera uspješno skrivala od javnosti, a sada je, na Instagramu otvoreno progovorila o njihovoj vezi. "Antiinstagramski ‘brak’. U kojem nisu samo idilične slike i priče, pa onda šok svima: rastava. A naša priča ide ovako: skoro 9 godina zajedno. Jedna mala već trči po kući, druga samo što nije pokucala na vrata. A mi? Mi surfamo na valovima od ‘Dođi da te zagrlim’, do ‘Ne obraćaj mi se danas više’. Nismo savršeni. Bilo je dana kad smo šutjeli više nego pričali. I kad smo si sve po spisku... Kad smo se gledali preko sobe i mislili: ‘Kako smo uopće došli do ovdje?’ I onda bi opet došao neki mali trenutak - ja ne znam koji on to superpower ima, ali me i najljuću zna nasmijati. I to s takvom nekom gluposti da se ni dijete u vrtiću tom ne bi nasmijalo", započela je Lana svoju podužu objavu uz fotografiju na kojoj je pokazala goli trudnički trbuščić.

"Naučili smo da ljubav nisu samo leptirići i da ima perioda kad dišemo na škrge. Pa neprospavane noći, borba svakog za sebe samog, pa planovi koji propadnu... Ali i ovo - ruka na trbuhu i osjećaj da, unatoč svemu, gradimo nešto stvarno i veliko i da idemo dalje. Jer, ljudi kad dobiju djecu su na najvećem testu. Sve se mijenja. Mijena se dinamika svega, mijenjaju se i ljudi. Testiraju se granice, testira se međusobni odnos, partnerski, roditeljski... Testira se strpljenje, kapaciteti, trajanje baterija svakog od nas, zbrajanje koliko je tko čega napravio... I tako možemo u nedogled. Ali još uvijek smo tim. Ponekad klimav, tvrdoglav, svatko tupi po svom, pa onda oboje popustimo. I zato smo i dalje u timu. A valjda smo nešto i naučili nakon prvog puta. Pametniji, iskusniji? Nadam se. P.s. Objeručke prihvaćamo savjete oko toga kako preživjeti dolazak još jedne bebe i hendlanje todlera u isto vrijeme u noćima bez kraja", zaključila je Lana Jurčević na Instagramu.

"Ja sam dobila savjet od svoje mame kojeg se i nakon 18 godina braka držim. Nikad ne idi posvađan u krevet jer ne znaš. Kompromis je ljubav u svakom obliku. Sretno", "Bravo za vas oboje! Poznajem vas i potpisujem sve što si napisala. Sigurno je da ste oboje zreliji. Veliki pozdrav", "Bit će tu svega, samo polako", samo su neki od stotine komentara ispod objave.