Veliki raskol između službenih podataka i stvarnosti? Evo što se događa na bojišnici u Ukrajini

Od početka ruske pune invazije na Ukrajinu, neovisna organizacija DeepStateUA jedna je od najvažnijih otvorenih izvora informacija o stanju na bojišnici. Grupu za analizu otvorenih izvora (OSINT), koju su 2020. osnovali Roman Pohorily i Ruslan Mykula, prate deseci tisuća ljudi na društvenim mrežama zbog njihovih detaljnih karata, videoanaliza i ažuriranja stanja na fronti. Podaci dolaze i izravno od ukrajinskih bojnih postrojbi. Organizacija danas surađuje s ukrajinskim Ministarstvom obrane i nekim drugim državnim tijelima, iako te sporazume drže u tajnosti. U ožujku su javno doveli u pitanje službene podatke o površini teritorija oslobođenog u ukrajinskim protunapadima.

U ekskluzivnom intervjuu za njemački Die Welt, Roman Pohorily, jedan od osnivača DeepStateUA, dao je sumornu procjenu stanja na fronti. Krajem veljače pojavili su se prvi izvještaji o ukrajinskim protunapadima na južnim dijelovima fronte. N pitnje kakvi su rezultati nakon mjesec dana Pohorily kaže: "Nije riječ o cijelom južnom dijelu fronte, već prije svega o graničnom području između Dnjepropetrovske i Zaporiške oblasti. Tamo su u tijeku aktivne borbe. Područje koje je iz crvene zone (pod ruskom kontrolom) prešlo u sivu zonu iznosi nešto više od 80 četvornih kilometara. Naši su vojnici zaustavili rusko napredovanje prema unutrašnjosti Dnjepropetrovske oblasti. Rusi bi tamo napredovali da mogu. Oni i dalje koncentriraju velike snage na tom odsjeku i pokušavaju prodrijeti dublje". Pohorily ističe da se stvara prostor za spekulacije jer se neke lokacije (poput Ternuvate) predstavljaju kao „oslobođene“, iako nikad nisu bile službeno okupirane.

Što znače crvena, siva i „smrtonosna“ zona? "Crvena zona je teritorij pod čvrstom kontrolom neprijatelja, gdje ima baze i utvrđene položaje. Siva zona je zona infiltracije gdje Rusi pokušavaju proći između naših linija jer nam nedostaje vojnika. Oni se uvlače, postavljaju skrovišta, ubijaju i dižu zastave. Siva zona je u velikoj mjeri smrtonosna zona gdje ih naši vojnici pokušavaju pronaći i uništiti prije nego što se učvrste, kaže.

Što se tiče izjave od 27. ožujka vrhovnog zapovjednika Oleksandr Syrskyjkog koji je izjavio da je Ukrajina u južnoj protuofenzivi oslobodila 470 četvornih kilometara Pohorily kaže da treba pitati autore tih priopćenja što time žele postići. "Nažalost, general Syrskyj dovodi u zabludu i predsjednika i društvo. Brojke rastu kao gljive poslije kiše – prije je bilo 400, pa 460, sada 470. Mi u DeepStateUA pokazujemo objektivnu sliku kako ne bismo nikoga zavaravali. Postoje uspjesi, ali nisu tako veliki kakvima ih se prikazuje javnosti. Neprijatelj nije glup i nastavlja vršiti ogroman pritisak. Rat ide dalje", naglasio je.

Pohorily navodi da su Rusi u veljači usporili zbog zime i velikih gubitaka, ali sada, uz toplije i suho vrijeme, ponovno intenziviraju napade. Najaktivnija područja su Pokrovsk, Huljajpole, Kostjantynivka i Liman. Rusi sve češće koriste tenkove i oklopna vozila, što zimi gotovo nije bilo slučaj. Posebno su opasni njihovi pokušaji proboja prema Kostjantynivki i Limanu, jer bi osvajanje tih mjesta otvorilo put prema Slovjansku i Kramatorsku. Na pitanje hoće li ove godine doći do borbi za Slovjansk, Pohorily odgovara da bi za to „trebalo jako puno toga poći po zlu“ te da bi Rusi, pod trenutnim uvjetima, trebali najmanje godinu, možda i dvije.

Pohorily priznaje da Ukrajini nedostaje vojnika za čvrstu obrambenu liniju, ali naglašava da se brojčana nadmoć Rusa može djelomično neutralizirati većim brojem dronova i obučenih pilota.

Što se tiče prognoze za 2026. godinu očekuje nastavak rata. "Glavni ruski cilj je osvajanje cijele Donjecke oblasti. To nije samo vojno, nego i političko pitanje. "Žele pritiskom na pregovorima natjerati Ukrajinu da preda teritorij. Mi želimo da Rusi za to plate što veću cijenu u ljudstvu. Ne smijemo popustiti. Povijest pokazuje što se događa kada se popusti agresoru", kaže Pohorily.