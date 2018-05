U Izrael šalju diplomatkinju koja je lobirala za Gotovinu

Karijerna diplomatkinja

Vesela Mrđen Korać u Ministarstvu vanjskih poslova radi od 1993. godine. Od 1994. do 1998. bila je prva hrvatska otpravnica poslova u veleposlanstvu u Kanadi, potom u Zagrebu zamjenica načelnika Odjela za Sjevernu Ameriku te načelnica Odjela za susjedne zemlje. Od 2000. do 2003. ministrica je savjetnica u veleposlanstvu u Mađarskoj, potom u veleposlanstvu RH za Belgiju i Luksemburg u Bruxellesu. Od 2005. do 2010. veleposlanica je u Kanadi, od 2011. do 2015. u Nizozemskoj, a sada je načelnica Sektora za europske države.