U izolaciji dvije obitelji na Cresu: 'Nitko nam nije javio da su gosti iz Italije zaraženi'

Načelnik primorsko-goranskoga Županijskog stožera Civilne zaštite Marko Boras Mandić rekao je u ponedjeljak kako iz tog stožera predlažu da se i talijanska regija Friuli - Venezia Giulia preventivno stavi na popis rizičnih regija kako bi se olakšao nadzor na granici. Boras Mandić ponovno je pozvao organizatore javnih događaja da ne održavaju skupove na kojima sudjeluju gosti iz talijanskih regija koje su pod posebnim mjerama zbog epidemije koronavirusa.

"Županijski stožer Civilne zaštite je prošlog tjedna preporučio svim organizatorima javnih okupljanja da se ona ne održavaju ako su na njima najavljeni i sudionici iz talijanskih regija koje su pod posebnim mjerama. Netko se drži preporuke, netko, nažalost, nema odgovornosti i cijelom sustavu radi probleme", rekao je Marko Boras Mandić na konferenciji za novinare u županijskoj upravi. Pozvao je sve organizatore da se radi sigurnosti posjetitelja, sudionika i sebe samih ponašaju odgovorno.

Dodao je da su za sve ostale manifestacije i dalje preporučene mjere pojačane higijene, izbjegavanje rukovanja i druge.

"Ne može se na našem automotodromu održati manifestacija nakon preporuke da se ne održi, ako posjetitelji dolaze iz Italije, odnosno može se održati, ali to nije odgovorno", rekao je.

Po riječima Borasa Mandića, Županijski stožer poslao je Nacionalnom stožeru mišljenje da bi regija Friuli - Venezia Giulia preventivno trebala biti stavljena na popis rizičnih regija, dodajući da je Primorsko-goranska županija najizloženija utjecajima iz susjedne Italije. Naveo je da je Italija donijela mjere koje se odnose na teritorij cijele Italije te da u Županijskom stožeru smatraju da bi se tako trebali tretirati i svi talijanski državljani pri ulasku u Hrvatsku.

"Naše službe na granici imaju zahtjevnu zadaću da za svakog talijanskog državljanina moraju utvrđivati iz koje je regije. To je jako zahtjevno, stvara gužve i otežava posao", rekao je Boras Mandić, dodajući da Austrija na granici već kontrolira ulazak iz Italije. Podsjetio je da je na nekim područjima u Italiji zabranjeno izlaziti iz kuća i upitao se što se događa kad osoba iz Milana prekrši talijanske mjere i zakone i dođe na granični prijelaz Pasjak ili Rupu.

I o tome je potrebna jasna odluka s državne razine, istaknuo je i dodao da hotelijeri šalju upite kako postupati u takvim slučajevima.

On smatra da u obrnutoj situaciji u Italiji sigurno ne bi istraživali iz koje hrvatske županije dolazi pojedini putnik.

"Ako je to građanin iz područja u Italiji iz kojeg im je zabranjen izlazak, kakva je onda intencija da uđe u Hrvatsku i dođe na recepciju našeg hotela, a da naša tijela o tome nemaju saznanja?" upitao je i potvrdio da se to jedanput i dogodilo. Smatra kako ne bilo dobro da to postane praksa.

Marko Boras Mandić rekao je da su prošloga tjedna u izolaciju stavljene dvije obitelji na Cresu jer su ondje boravila dva strana državljana koji su nakon povratka u matičnu državu bili pozitivni na koronavirus. "Naše službe su stavile pod nadzor i u izolaciju osobe koje su bile s njima u bliskom kontaktu, no nije dobro što smo mi te podatke doznali, a da nam to kolege iz Italije nisu javili", istaknuo je.

Marko Boras Mandić rekao je i da je suradnja s Nacionalnim stožerom svakodnevna i iznimno dobra te je još jedanput sve pozvao na oprez i odgovornost, ali bez nepotrebne panike. Hoće li se analize uzoraka obavljati i u Rijeci, odlučit će se na nacionalnoj razini, dodao je. Nakon što je u pet osoba u Rijeci utvrđena infekcija koronavirusom, novooboljelih nema. Pod nadzorom epidemiologa bilo je ili je još oko 400 ljudi, a u izolaciji ih je 20-ak.