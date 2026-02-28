Naši Portali
MASOVNO ODLAZE IZ GRADA

Iranci u skloništima, zemljom vlada panika: 'Djeca mi se tresu, nemamo kamo otići, ovdje ćemo umrijeti'

FILE PHOTO: Aftermath of strike in Tehran
Foto: MAJID ASGARIPOUR/REUTERS
1/26
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
28.02.2026.
u 14:01

Teheran su u subotu ujutro, na samom početku iranskog radnog tjedna, potresle eksplozije, a stupovi dima dizali su se prema nebu.

Napad Sjedinjenih Država i Izraela na Iran proširio je strah i paniku diljem zemlje - dugi redovi stvorili su se na benzinskim crpkama i mnogi su Iranci počeli napuštati gradove u potrazi za sigurnošću, rekli su očevici. Teheran su u subotu ujutro, na samom početku iranskog radnog tjedna, potresle eksplozije, a stupovi dima dizali su se prema nebu. Stanovnik glavnoga grada rekao je za Reuters da žuri po djecu u školu.

"Prestrašeni smo, užasnuti. Djeca mi se tresu, nemamo kamo otići, ovdje ćemo umrijeti", rekla je Minu, 32-godišnja majka dvoje djece iz Tabriza, jednog od mnogih gradova u kojima su odjeknule eksplozije. "Što će biti s mojom djecom?", pitala je plačući tijekom telefonskog razgovora. Iransko najviše sigurnosno tijelo priopćilo je kako očekuje nastavak napada na Teheran i druge gradove. Stoga su pozvali građane da "otputuju u druge gradove gdje je to moguće kako bi bili na sigurnom od agresije dvaju režima". Škole i sveučilišta bit će zatvoreni do daljnjega.

Napad je najnoviji udarac za Irance, samo nekoliko tjedana nakon što su tisuće ljudi ubijene u vladinom gušenju prosvjeda diljem zemlje te svega osam mjeseci nakon prošlogodišnjeg dvanaestodnevnog rata s Izraelom, tijekom kojeg su Sjedinjene Države bombardirale iranska nuklearna postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump ustvrdio je da će operacija nazvana "Epski gnjev" okončati sigurnosnu prijetnju Sjedinjenim Državama te pružiti Irancima priliku da sruše svoje vladare. 

Iranac iz centralnog grada Jazda izrazio je nadu da će napad srušiti vjerski establišment koji upravlja zemljom od Islamske revolucije 1979. godine. "Neka bombardiraju", poručio je. Međutim, Samira Mohebi iz sjevernog grada Rašta ne slaže se s tim. "Protiv sam ovog režima, do vraga s njima. Ali ne želim da moju zemlju napadaju strane sile, ne želim da moj Iran postane Irak", rekla je, govoreći o susjednoj državi koja je pretrpjela godine kaosa i krvoprolića nakon invazije predvođene SAD-om kojom je srušen Sadam Husein.

Sigurnosne snage blokirale su ceste u dijelu Teherana gdje se nalaze uredi vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, predsjednika Masuda Pezeškiana i parlamenta. Napadi su uslijedili nakon što posljednji krug pregovora između SAD-a i Irana u Ženevi u četvrtak nije donio pomak u vezi s nuklearnim programom, iako su omanski posrednici ranije govorili o napretku. "Govorili su da nuklearni pregovori idu dobro. Ponovno su nas prevarili", rekao je stanovnik Teherana. Zapadne vlade dugo sumnjaju da Iran nastoji proizvesti nuklearnu bombu, što Teheran uporno poriče.

Svjedoci navode da ljudi masovno kupuju strane valute. U Isfahanu, još jednom području pod napadom, neki su rekli da ne mogu podići gotovinu s bankomata. Reza Sadati (45) rekao je da vodi obitelj u grad Urmiju blizu turske granice. "Ako granica bude otvorena, prijeći ćemo je i odletjeti za Istanbul", rekao je. Mohamad Esmaili (63) iz Ilama planira napustiti grad s obitelji: "Bog zna što će biti s nama. Molite za nas." Majka troje djece iz Teherana dodala je: "Ljudi su šokirani i uplašeni. Što će biti s nama? Spasite nas, molim vas."

