U Indiji se pojavila nepoznata bolest, hospitalizirano više od 200 ljudi

Najmanje jedna osoba je umrla, a 227 je hospitalizirano zbog neidentificirane bolesti u indijskoj državi Andhra Pradesh na jugu zemlje. Liječnici kažu da su pacijenti imali širok raspon simptoma od mučnine do napadaja i nesvjestice.

Dužnosnici još istražuju uzrok bolesti koja je tijekom vikenda zahvatila grad Eluru, a koja dolazi u trenutku kada se Indija nastavlja boriti s pandemijom, s drugim najvećim brojem slučajeva koronavirusa na svijetu. Andhra Pradesh je jedna od najteže pogođenih saveznih država - s više od 800 000 ima treći najveći broj slučajeva u Indiji.

No, čini se da Covid-19 nije uzrok hospitalizacija tijekom vikenda. Državna ministrica zdravstva Alla Kali Krishna Srinivas rekla je da su svi pacijenti bili negativni na koronavirus, piše BBC.

Mystery disease outbreak in India: virus, water contamination, 27 heavy metals ruled out, cerebrospinal fluid, blood reports didn't show complications, no known cause. 380 people hospitalised. https://t.co/tngyyMpvXg