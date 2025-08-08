U Hrvatskoj velika najezda opasnog kukca, više ih je nego lani: 'Na mjestu uboda ostavlja čak tri ožiljka'

Ovo ljeto bilježi povećan broj gnijezda stršljena, više nego ikada prije. Prema stručnjacima, u nekim područjima na jednu pčelu, koju stršljeni često napadaju i jedu, dolazi jedan i pol stršljen. Gnijezda se pažljivo biraju.

"Vikendaši i turisti koji posjećuju svoje vikendice u Istri često otkriju takva mjesta", izjavio je Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.Ubod stršljena može izazvati komplikacije, uključujući alergijske reakcije. Blaže se mogu ublažiti hladnim oblozima, no postoje i ozbiljniji slučajevi, piše Dnevnik Nove TV.

"U težim slučajevima javlja se otežano disanje. Ako pacijenti nakon uboda osjete poteškoće s disanjem ili promuklost, svakako neka pozovu 114", upozorila je liječnica Dora Petričević. "Bol je intenzivna, jer stršljen istovremeno grize i bode zbog snažnih čeljusti, ostavljajući obično tri ožiljka na mjestu uboda. Smrtni ishod nije rijedak", dodala je.

Inače, stršljeni grade gnijezda najčešće u šupljinama stabala, napuštenim ptičjim gnijezdima, potkrovljima ili napuknutim zidovima. Preferiraju zaštićena, suha mjesta s dovoljno prostora za širenje kolonije. Gnijezda izrađuju od prerađenog drva pomiješanog s pljuvačkom, stvarajući papirnatu strukturu. U urbanim područjima često se nastanjuju u starim šupama, garažama ili ispod krovova. Aktivni su uglavnom ljeti, a kolonije se raspadaju s dolaskom zime, osim kraljice koja prezimljuje.