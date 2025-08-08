Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 25
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#30 GODINA OLUJE
#MARKO PERKOVIĆ THOMPSON
#CIJENE NA JADRANU
#DONALD TRUMP
#VOJNI MIMOHOD
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#Luka Modrić
#HRVOJE PETRAČ
Poslušaj
Prijavi grešku
IMA IH SVUGDJE

U Hrvatskoj velika najezda opasnog kukca, više ih je nego lani: 'Na mjestu uboda ostavlja čak tri ožiljka'

Sarvaš: Stipica Čičak uništava gnijezda stršljena
Foto: Dubravka Petric/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Vecernji.hr
08.08.2025.
u 07:12

U urbanim područjima često se nastanjuju u starim šupama, garažama ili ispod krovova

Ovo ljeto bilježi povećan broj gnijezda stršljena, više nego ikada prije. Prema stručnjacima, u nekim područjima na jednu pčelu, koju stršljeni često napadaju i jedu, dolazi jedan i pol stršljen. Gnijezda se pažljivo biraju.

"Vikendaši i turisti koji posjećuju svoje vikendice u Istri često otkriju takva mjesta", izjavio je Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.Ubod stršljena može izazvati komplikacije, uključujući alergijske reakcije. Blaže se mogu ublažiti hladnim oblozima, no postoje i ozbiljniji slučajevi, piše Dnevnik Nove TV. 

"U težim slučajevima javlja se otežano disanje. Ako pacijenti nakon uboda osjete poteškoće s disanjem ili promuklost, svakako neka pozovu 114", upozorila je liječnica Dora Petričević. "Bol je intenzivna, jer stršljen istovremeno grize i bode zbog snažnih čeljusti, ostavljajući obično tri ožiljka na mjestu uboda. Smrtni ishod nije rijedak", dodala je.

Inače, stršljeni grade gnijezda najčešće u šupljinama stabala, napuštenim ptičjim gnijezdima, potkrovljima ili napuknutim zidovima. Preferiraju zaštićena, suha mjesta s dovoljno prostora za širenje kolonije. Gnijezda izrađuju od prerađenog drva pomiješanog s pljuvačkom, stvarajući papirnatu strukturu. U urbanim područjima često se nastanjuju u starim šupama, garažama ili ispod krovova. Aktivni su uglavnom ljeti, a kolonije se raspadaju s dolaskom zime, osim kraljice koja prezimljuje.
Ključne riječi
stršljenovi stršljen

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još