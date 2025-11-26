U Hrvatskoj dostupne obveznice s više od 6 % kamata godišnje: Escont Partners o trenutačnim trendovima

Na prvoj domaćoj konferenciji posvećenoj korporativnim obveznicama, Escont Partners dao je svoj analitički osvrt na stanje tržišta te istaknuo očekivanje da je sve više kompanija spremno, sa svojim zanimljivim i kvalitetnim projektima, za tržište kapitala – informacija koja je investitorima među najvažnijima pri praćenju novih mogućnosti za investiranje.

Dok se godinama u Hrvatskoj pričalo da su obveznice “priča za velike”, ova konferencija jasno je pokazala da se stvara novi trend: mali i srednji poduzetnici podižu kapital putem obveznica, a privatni ulagači dobivaju pristup instrumentima koji su donedavno bili rezervirani za države i velike korporacije. Escont Partners tu preuzima ulogu stručnog savjetnika koji razumije obje strane – poduzeća koja žele rasti i investitora koji traže smislen prinos.

Kao uvjerljiviji primjer ovog novog trenda, na konferenciji se predstavio Koykan — street-food brend koji je u 2025. godini putem obveznica uspješno prikupio kapital, otvorio planirane lokacije u tri zemlje i pet gradova te isporučio sve što je prethodno komunicirano investitorima. Storeovi financirani obveznicama nisu ostali na papiru; danas su otvoreni ili u završnoj fazi otvaranja, a prihod i obujam poslovanja u međuvremenu su znatno porasli.

Polugodišnja isplata kupona: model koji ulagačima gradi povjerenje

Obveznice iz prethodnih izdanja Qela (tvrtke za punjače električnih automobila) i Koykana isplaćuju kamatu dva puta godišnje – i dio ulagatelja već je primio svoje prve isplate kupona. To je jedan od načina na koji izdavatelji grade povjerenje prema investitorima, koji su im dali povjerenje.

Koykan je kroz svoje izdanje obveznica za financiranje poslovanja u 2026. godine predstavio vrlo razumljiv i transparentan instrument, koji je Escont Partners pomogao oblikovati tako da investitori lako razumiju tri ključne informacije: koliki je prinos, koliko traje i što se tim novcem financira. U ovom slučaju, riječ je o razvojnoj obveznici s fiksnom kamatom od 6,25 % godišnje, rokom dospijeća od tri godine, polugodišnjom isplatom kamata i minimalnim ulaganjem već od 1.000 €. Za veće ulagače, od 50.000 € naviše, dostupna je konvertibilna obveznica s opcijom buduće konverzije u udio, prema unaprijed definiranim uvjetima.

Na konferenciji je naglašeno i nešto što iskusni investitori posebno cijene: sredstva se ne koriste za saniranje problema, već za širenje i razvoj. Na primjeru Koykana sredstva se koriste za daljnju ekspanziju mreže restorana u regiji, razvoj franšizne mreže i digitalnu optimizaciju poslovanja. Koykan je već prošao fazu “priče”, sada se nalazi u fazi u kojoj se rast može pratiti kroz konkretne brojke i otvorene lokacije.

Poruka s konferencije bila je jasna:

Tržište kapitala u Hrvatskoj se budi, dolaze kvalitetni projekti s atraktivnim prinosima, što omogućuje investitorima dodatnu diverzifikaciju portfelja. Trenutno korporativne obveznice predstavljaju jedan od kanala za diverzifikaciju portfelja. U tom kontekstu Koykan, uz savjetničku podršku Escont Partnersa, trenutačno je jedan od najvidljivijih primjera. Za brojne ulagače (njih gotovo 250) Koykanove obveznice pokazale su se kao dobra opcija diverzifikacije ulaganja.

Ograda i pravna sigurnost

Važno je razlikovati promociju financijskih instrumenata od objektivnog informiranja o njima. Escont Partners, u ulozi savjetnika, ne poziva na ulaganje već svaka odluka o ulaganju uvijek ostaje isključivo na ulagatelju, temeljem vlastite analize i dostupnih informacija. Ulaganja u korporativne obveznice, osobito domaćih tvrtki, mogu predstavljati atraktivan način diverzifikacije portfelja investitora. Međutim, njihova učinkovita primjena zahtijeva stručnu pripremu, te detaljnu analizu.

Ulagači koji razmišljaju o diverzifikaciji štednje i ulaganja – sve informacije o Koykan razvojnoj obveznici 2026 mogu pronaći na službenim stranicama tvrtke.