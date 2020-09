U gubitku tri bilijuna dolara: SAD ima najveći proračunski deficit u povijesti

Američki je proračunski deficit dosegao rekordna tri bilijuna dolara u prvih 11 mjeseci proračunske godine, objavilo je tamošnje ministarstvo financija, a prenose agencije. Ulazak u debelo crveno procjenjuje se kao učinak vladinog masivnog trošenja kako bi se ublažio utjecaj recesije izazvane pandemijom koronavirusa zbog koje su ugašeni milijuni radnih mjesta. Deficit nakupljen od prošlog listopada do kraja kolovoza više je nego dvostruk u odnosu na 2009. godinu, a tada je nadmašen 11-mjesečni rekord, deficit je bio 1,27 bilijuna.

I tada je američka administracija trošila ogromne količine novca kako bi se izašlo iz velike recesije uzrokovane financijskom krizom iz 2008. godine. Ostao je još samo jedan mjesec do kraja proračunske godine 2020., bit će to 30. rujna, pa još ima vremena da deficit i dodatno naraste. Prognoza je kongresnog proračunskog ureda da bi mogao doseći 3,3 bilijuna, što je daleko više od prošlogodišnje 984 milijarde. No to doista jest rezultat izdašne pomoći koju je američka vlada pružila gospodarstvu pogođenom pandemijom. Tri su bilijuna bili vrijedni paketi pomoći koji su uključivali i 600 dolara tjedno za nezaposlene, do 1200 dolara subvencija pojedinačnih primanja te pomoć za male poduzetnike kako bi zadržali radna mjesta.

Međutim, ti su programi okončani početkom kolovoza, a u Kongresu se ne uspijevaju donijeti novi pa postoji bojazan da će novi rast američke ekonomije uvenuti jer je i dalje mnogo Amerikanaca bez posla, a brojne tvrtke teško ponovo pokreću svoje poslovanje. Spomenuti kongresni ured procjenjuje da će javni dug američke administracije biti 98 posto ukupne vrijednosti ekonomije, a sljedeće će godine premašiti 100 posto bruto domaćeg proizvoda.

Ovako nešto nije viđeno od Drugog svjetskog rata kada se dug nagomilavao kada je troškove izazvalo američko sudjelovanje u tom najvećem svjetskom sukobu. Krajem prošle godine američki javni dug iznosio je 79 posto BDP-a, a 2007. godine, dakle prije recesije, bio je na 35 posto. Jedna je pozitivna vijest što su manje kamate koje američka administracija plaća na taj dug, manje su u apsolutnom iznosu za deset posto, iznose 484 milijarde dolara. No prihodi od naplate poreza manji su za 1,3 posto pa je ubrano 3,05 bilijuna. Potrošnja je ipak veća, 6,05 bilijuna, gotovo dva bilijuna više nego u istom periodu lani kada je bila 4,16 bilijuna