Mudavadi Putinu: Prisilno šaljete naše građane kao topovsko meso u Ukrajinu

Kenija se požalila Rusiji zbog "neprihvatljivog korištenja" njezinih državljana u ratu protiv Ukrajine. Sve više izvješća upućuje na to da se državljani te afričke države regrutiraju za borbu na ukrajinskim ratištima. Ministar vanjskih poslova Musalia Mudavadi je u razgovoru za BBC takvu praksu nzvao neprihvatljivom. Nairobi poziva Moskvu da potpiše sporazum kojim se zabranjuje novačenje kenijskih vojnika. Kenijska vlada procjenjuje da je oko 200 njezinih državljana regrutirano za borbu za Rusiju. Točan broj je nepoznat jer vlasti u Nairobiju tvrde da nitko u Rusiju nije putovao službenim kanalima.

- Kenija i Rusija imaju duge odnose od neovisnosti. Dakle, ovo, po mom mišljenju, postaje vrlo nesretna epizoda inače vrlo pozitivnih i srdačnih odnosa između naše dvije zemlje – kazao je Mudavadi.

Povest če se šira rasprava i o viznoj politici i bilateralnim sporazumima o zapošljavanju koji isključuju vojnu obvezu. Kenijske vlasti zatvorile su više od 600 agencija za regrutiranje za koje se sumnja da su varale građane obećanjima o poslovima u inozemstvu. Do sada je 27 Kenijaca koji su se borili u Rusiji repatrirano, rekao je ministar za BBC. Pružena im je psihološka pomoć zbog trauma proživljenima na ratištu. Nije poznato ni koliko je Kenijaca poginulo boreći se za ruske snage, a Moskva nije komentirala takve prijave. Članovi obitelji prisilno regrutiranih muškaraca koji su se obratili ruskom veleposlanstvu u Nairobiju požalili su da nisu dobili odgovore na svoja pitanja.

- Kenijci žele svoje sinove natrag. Obitelji s kojima smo razgovarali kažu da nisu mogle pokopati svoje voljene jer su im tijela još uvijek u inozemstvu - rekao je kenijski ministar vanjskih poslova.

Neka tijela pronađena su u Ukrajini, pa Nairobi surađuje s Kijevom kako bi pokušali vratiti posmrtne ostatke.

- Ne možete kriviti vladu za ovo. Tamo gdje postoje ilegalne agencije za regrutiranje, ukinuli smo ih i nastavljamo ih ukidati – brani se Mudavadi od optužbi da vlada premalo čini za zaštitu svojih građana.

Procjene ukrajinske obavještajne službe govore o najmanje 1400 ljudi iz 36 afričkih zemalja koje je Rusija regrutirala za borbe u Ukrajini. No, i Ukrajina se našla pod kritikama zbog pokušaja regrutiranja stranih državljana za borbu na njezinoj strani, podsjeća BBC. Južnoafrička vlada objavila je da je ruski predsjednik Vladimir Putin obećao pomoći u povratku južnoafričkih državljana koji su otputovali u Ukrajinu kako bi se pridružili ruskim trupama. O tome su telefinski razgovarali Putin i predsjednika Južne Afrike Cyril Ramaphosa. Najmanje 17 južnoafričkih muškaraca nalazi na prvim crtama sukoba. I CNN je nedavno objavio priče o Afrikancima koji tvrde da ih je Rusija na prijevaru namamila na bojišta u Ukrajini.

Prije šest mjeseci, Francis Ndung'u Ndarua (35) otputovao je u Rusiju kako bi radio kao inženjer elektrotehnike. No, obitelj je izgubila kontakt s njim, a u prosincu prošle godine netko je njezinoj majci poslao video njezina sina u kojem upozorava druge Afrikance da ne putuju u Rusiju zbog ponuda za posao.

- Na kraju ćete biti odvedeni u vojsku čak i ako nikada niste služili u vojsci. Bit ćete odvedeni na prvu crtu bojišnice, a tamo se događaju prava ubojstva – govori u videu odjeven u uniformu. Bio je nezaposlen i platio je 620 dolara agenciji koja mu je obećala posao u Rusiji. No, tamo su ga prisilili na vojnu obuku i nakon samo tri tjedna raspoređen je u Ukrajinu.

CNN je razgovarao s 12 afričkih boraca koji su još uvijek u Ukrajini – iz Gane, Nigerije, Kenije i Ugande. Ponuđeni su im civilni poslovi poput vozača ili zaštitara, obećane su im plaće od 3500 dolara i rusko državljanstvo. No, morali su potpisati ugovore o vojnoj službi na ruskom jeziku bez odvjetnika ili prijevoda. Nekima su odmah oduzete putovnice.



