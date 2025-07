U današnjem Birminghamu Black Sabbath bi možda osnovali – Pakistanci

Svijet rock-glazbe i heavy metala prošlog je tjedna pogodila vijest da je umro osnivač i pjevač Black Sabbatha Ozzy Osbourne. U svojoj je personi Osbourne okupio više ličnosti, od slavnog tvorca cijelog glazbenog žanra, do izmučene reality zvijezde i čovjeka kojem je korištenje različitih opijata obilježilo život. No dok se on mijenjao kroz život, još se više mijenjala zemlja u kojoj je rođen i u kojoj je na kraju i umro. Ozzy dolazi iz Birminghama, grada koji je nekoć bio poznat po velikim tvornicama. Odigrao je ključnu ulogu u industrijskoj revoluciji. Čak ga je Harper's Magazine 1890. opisao kao "najbolje upravljan grad na svijetu". To je tako ostalo još desetljećima: između 1951. i 1961., osim Londona, ni u jednom drugom gradu u Ujedinjenom Kraljevstvu nije toliko rastao broj radnih mjesta. Kada je Ozzy sa svojom trojicom prijatelja osnivao Black Sabbath kasnih 1960-ih, industrija je bila kičma lokalne ekonomije.