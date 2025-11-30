Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 85
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
JAVLJAJU AUSTRIJSKI MEDIJI

U Beču muškarac nožem izboden na smrt. Uhićeni Hrvat i Srpkinja

Ilustracija
Matija Habljak/PIXSELL
Autor
Snježana Herek
30.11.2025.
u 14:10

Prema prvim policijskim informacijama, oružje kojim je počinjen zločin je pronađeno. Motiv zločina, zasad je nepoznat. Istraga je u tijeku

Austrijski mediji u subotu javljaju o krvavoj noći sa subote na nedjelju i jezovitom ubojstvu u 2. bečkom stambenu okrugu Leopoldstadt. Kako izvještava dnevni list “Kronen Zeitung” policija je u jednom stanu u Beču, u ulici Schreygasse, pronašla muškarca s više ubodnih rana. Ili kako mediji pišu - bio je nasmrt izboden nožem.

Po dolasku policije u subotu oko 22,30 sati, uz nepoznatog muškarca koji je ubijen, u stanu su zatečeni i jedan muškarac i žena. Oni su uhićeni pod sumnjom da su počinili zločin. Riječ je o 56-godišnjem Hrvatu i 46 godišnjoj Srpkinji. Prema policijskom izvješću, oboje su bili pod utjecajem alkohola, i uhićeni zbog osnovane sumnje da su povezani s ubojstvom.

Prema prvim policijskim informacijama, oružje kojim je počinjen zločin je pronađeno. Motiv zločina, zasad je nepoznat. Istraga je u tijeku.

Ključne riječi
Beč ubojstvo

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja