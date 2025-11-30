U Beču muškarac nožem izboden na smrt. Uhićeni Hrvat i Srpkinja

Austrijski mediji u subotu javljaju o krvavoj noći sa subote na nedjelju i jezovitom ubojstvu u 2. bečkom stambenu okrugu Leopoldstadt. Kako izvještava dnevni list “Kronen Zeitung” policija je u jednom stanu u Beču, u ulici Schreygasse, pronašla muškarca s više ubodnih rana. Ili kako mediji pišu - bio je nasmrt izboden nožem.

Po dolasku policije u subotu oko 22,30 sati, uz nepoznatog muškarca koji je ubijen, u stanu su zatečeni i jedan muškarac i žena. Oni su uhićeni pod sumnjom da su počinili zločin. Riječ je o 56-godišnjem Hrvatu i 46 godišnjoj Srpkinji. Prema policijskom izvješću, oboje su bili pod utjecajem alkohola, i uhićeni zbog osnovane sumnje da su povezani s ubojstvom.

Prema prvim policijskim informacijama, oružje kojim je počinjen zločin je pronađeno. Motiv zločina, zasad je nepoznat. Istraga je u tijeku.