Tragedija pogodila grad u susjedstvu. Šef policije srušio se mrtav nakon posjeta kolegi koji se pokuušao ubiti

Bojan Dikić, novopostavljeni zapovjednik niškog odreda policijeu Nišu, u Srbiji, preminuo je danas neposredno nakon što je u Univerzitetskom kliničkom centru obišao kolegu koji je pokušao izvršiti samoubojstvo. Dikić koji je na dužnost stupio prošlog ponedjeljka, danas je bio na pogrebu ocu jednog policajca i čim je obaviješten o pokušaju samoubojstva kolege, otišao je u bolnicu da bi ga vidio. „Pozlilo mu je nakon izlaska iz bolnice, Hitna pomoć je odmah intervenirala ali se on srušio čim je ušao u sanitetsko vozilo. Doživio je infarkt, medicinska ekipa ga je pokušavala u vozilu Hitne pomoći reanimirati čak 45 minuta ali nisu mu uspjeli spasiti život“, piše nova.rs.

Policajac koji je se pokušao ubiti, duže vrijeme je na bolovanju zbog psihičkih problema. „On je danas sebi zabio nož u trbuh, zbog čega je prebačen u UKC. Bojan koji je bio vrlo posvećen svojim ljudima, odmah ga je otišao posjetiti, ali se toliko uznemirio da je on preminuo. Ranjeni policajac se oporavlja u bolnici“, navodi portal. Od zapovjednika Dikića na društvenim mrežama potresnim riječima opraštaju se njegove kolege: “Vječna ti slava Boki, putuj sa anđelima, sve si nas mnogo rastužio brate“, “Slava mu! Boki je bio legenda“, “Čast je bila, poznavati te“.