`U 5 minuta pomeo je sve`! Oduševljena Škorinim govorom posvetila mu pjesmu

Reakcije na govor "friškog" predsjedničkog kandidata Miroslava Škore, ne jenjavaju. Od 9 sati ostavljeno je do trenutka pisanja ovog teksta 471 komentar, a post je "lajkalo" preko dvije i pol tisuće korisnika te društvene mreže.

Korisnik Facebooka Tisel Milan Vuković komentirao je kako je "Škoro govorom od 5 minuta pomeo sve što treba. Milanović i Kolinda nemaju što tražiti u kampanji. Kritična masa za promjene je stvorena. Doviđenja HDZ, SDP, HNS, partizani , ustaše i ostali. Glavni konkurent Škori je sudac Kolakušić. Hmmm, meni izgleda da oni traže iste promjene. Neka pobijedi uvjerljiviji. Hrvatskoj se boljitak smiješi."

Mnogi komentari podrške ispisani su pod objavom s video porukom slavnog pjevača na njegovom Facebook profilu, a jedna je bila toliko oduševljena svojim omiljenim pjevačem da je ona njemu posvetila pjesmu ovih stihova...

Donosimo je u cijelosti...

ŠKORO = HRVATSKA



Devet sati, dvadeset trećega,

u Nedjelju dana Gospodnjega,

kad se moli Rana Misa Sveta,

objava će biti započeta!!



Započeta za Početak novi,

Ti Hrvatska Majko samo zovi,

Sokolovi da se odazovu,

da podrže funkciju mu novu.



Do sada je pjesmom sve davao,

Domovinu našu proslavljao,

svaku pjesmu pjevao iz duše,

i patio zato što Te ruše.

Foto: YouTube/Miroslav Škoro Foto: Screenshot/Youtube



Tebe naša Prelijepa i Mila,

kojoj mnogi lomili su krila,

kojoj rane još uvijek krvare,

jer imade loše "gospodare".



Iz čijega krila djeca bježe,

a srce ih samo za Te veže,

svoj bi život u Tebi živili

i u Tebi djecu izrodili.

Al' to "neke" nit' brine, nit' boli,

kad napuštaš ono što se voli!

Čudni ljudi, čudnog su imena,

kunu ono što nam je Svetinja.



Tu Svetinju, On će sačuvati,

moćnicima na znanje će dati,

da ne gaze što je u grudima,

Vjera, Ljubav a i Domovina.



Braća više pitati se neće,

da li oni proklete su sreće?

Da se gazi, da se zaboravi,

ono što su svi za Tebe dali!



Da se "sudi" zato što se voli,

voli svoje, najviše, do boli,

i brani se najdraže što ima,

jer samo je jedna Domovina.



Samo pjevat o tom neće više,

nešto drugo budućnost mu piše!

Dojadili loši gospodari!

On je čovjek drukčije naravi!



Bog nek' tebi, uz svu ljubav tvoju,

bude snaga i u ovom boju,

Sokolovi glasove će dati,

našeg Škoru tako podržati.



Glavu drži uspravno i dalje,

Bog te dao, a sada te šalje,

da obaviš nešto jako vrijedno!

Da Hrvatska diše kao jedno!

Ruža Marinčić