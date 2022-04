Tvrtke koje žele biti uspješne moraju se uključiti u teme zaštite okoliša

Pronašli smo cijelu kupaonicu koju je netko bacio u prirodu. Pločice, umivaonik, pa čak i WC školjku. Iskreno, iznenadile su nas kako količine tako i raznolikost smeća koji smo ovdje prikupili, ljudi doista svašta bacaju. U samo pola sata napunili smo desetke vreća za smeće. Nismo to očekivali, no ovakvim ćemo se akcijama kao društveno odgovorna kompanija rado odazivati i u budućnosti, kazale su Kristina Ivanek i Tena Morović iz Croatia Osiguranja koje su prošlog vikenda sudjelovale u najvećoj ekološkoj akciji u Hrvatskoj koju je s partnerima organizirao Večernji list. Na više od 30 lokacija diljem cijele države čak 5000 volontera prikupilo je više od 100 tona otpada.

Živimo na Zemljin dug

– Rezolucija Zemlja najveći je ekološki projekt u Hrvatskoj kojemu je vrhunac bila akcija koja je organizirana prošlog vikenda. Središnja akcija održana je u Velikoj Gorici, stoga posebna hvala gradonačelniku Krešimiru Ačkaru i njegovu timu, Savezu izviđača i goričkom odredu Tur te svim prijateljima i pokroviteljima projekta. Ovo je samo početak brojnih aktivnosti Večernjeg lista na području zaštite okoliša i osvještavanja svih nas da planet Zemlja nema alternativu – istaknuo je Renato Ivanuš, direktor Večernjeg lista kojeg smo zatekli s lopatom kako čisti pred golemom hrpom vreća punih otpada u društvu glavnog urednika Dražena Klarića i gradonačelnika Velike Gorice.

– Odgojem i edukacijom nastojimo promijeniti štetne navike i potaknuti građane da odvajaju otpad – kazao je gradonačelnik Ačkar.

Video - Rezolucija Zemlja: Akcija čišćenja u Velikoj Gorici

A da je edukacija građana jedan od najbitnijih faktora, smatra i Alenka Košiša Čičin-Šain, zamjenica direktora Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost koji se, kako ističe, uvijek rado odaziva ovakvim akcijama.

– Dan planeta Zemlje obilježili smo objavom novih javnih poziva vrijednih 96 milijuna kuna, koji su namijenjeni baš projektima zaštite okoliša: od klimatske neutralnosti pa do komunalne infrastrukture i zaštite autohtonih biljnih i životinjskih vrsta. No važno je imati na umu i da doprinos daje svatko od nas, svatko tko nastoji donositi zelenije i odgovornije svakodnevne odluke, od nošenja vlastite vrećice u kupnju do odvajanja otpada – naglašava Čičin-Šain.

Ivan Vlaho, predsjednik Uprave Zagrebačke banke, upozorava kako su problemi zaštite okoliša poprimili globalne razmjere, tako da postoji evidentna potreba da svaka tvrtka koja želi biti uspješna i konkurentna u globalnom okruženju uključi problematiku zaštite okoliša i održivog razvoja u svoje poslovanje, pa su se i oni tako priključili Rezoluciji Zemlja, baš kao što je to učinila i Hrvatska turistička zajednica.

– Naša je zemlja već sada vrlo dobro pozicionirana i prepoznata kao destinacija s izrazito očuvanom prirodnom baštinom koja, između ostalog, predstavlja jedan od najčešćih motiva dolaska inozemnih gostiju na hrvatske destinacije. Uključenjem u Rezoluciju Zemlja želimo potaknuti sve ostale subjekte, ali i pojedince, na poduzimanje ciljanih i koordiniranih aktivnosti kako bismo izgradili društvo koje svjesno brine o prirodi i okolišu, a samim time i o svojoj budućnosti – rekao je direktor HTZ-a Kristjan Staničić.

A Igor Vukasović, direktor korporativnih komunikacija Hrvatskog Telekoma, upozorava kako na Zemlji, jedinom planetu koji imamo i koji možemo zvati svojim domom, svi mi već 11 godina živimo na dug.

– Već u srpnju potrošimo sve prirodne resurse koje planet može regenerirati u jednoj godini, zbog čega je jasno da nešto moramo promijeniti u načinu na koji se ophodimo s njim.

Svi mi, i organizacije i pojedinci, trebamo se više angažirati tako da zadovoljavanjem svojih potreba ne ugrozimo mogućnost budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe. I zato, svesrdno, kao partneri i volonteri, vodeći se željom da očuvamo mora, rijeke i jezera plavima, šume zelenima, a prirodu čistom i netaknutom, podržavamo inicijativu Rezolucija Zemlja – naglasio je Vukasović.

Čišćenju okoliša nešto dalje od Velike Gorice, u Sesvetskom Kraljevcu, pridružila se i cijela obitelj Zubak koja je došla s osnivačem Zubak Grupe Pavom Zubakom, koji je stanovnik Sesvetskog Kraljevca već 40 godina.

– Ja sam ovdje provela prvih 20 godina života. Drago mi je da na ovaj način možemo nešto vratiti. Tu su tri generacije obitelji. Jako sam ponosna na ovu akciju i drago mi je da smo se mi, kao tvrtka, uključili u ovo – kazala je Žaklina Trbović, članica uprave Zubak Grupe.

Čeka nas mnogo posla

Čišćenju se pridružio i gradonačelnik Koprivnice Mišel Jakšić koji je kazao kako je atmosfera među volonterima doista fantastična.

– Nikad nismo imali toliko ljudi i elana oko same Zelene čistke, ovo je dokaz da je Rezolucija Zemlja sjajna priča koju treba dobro iskoristiti s obzirom na doba energetske neizvjesnosti i sve većeg pritiska ekološkog zagađenja. Mnogo je posla pred nama ako želimo onima koji će doći poslije nas ostaviti Zemlju barem jednako lijepu i uređenu kao što nas je dočekala – rekao je čelni čovjek Koprivnice.

Video - Rezolucija Zemlja u Koprivnici

Slično je iskazao i njegov kolega, prvi čovjek Vinkovaca Ivan Bosančić.

– Grad Vinkovci rado se uključio u ovakav projekt jer smo svjesni što znači čist okoliš i njegovo održavanje. Mi smo, kao građani i grad, dobili Banju na uživanje, a sada je na svima nama da to jezero sačuvamo za budućnost kako bismo ga mogli ostaviti generacijama koje dolaze – poručio je Bosančić.

Akciji su se u velikom broju odazvali i u najvećem gradu Slavonije – Osijeku.

– Uvijek se veselimo kad nam se jave volonteri koji žele nešto učiniti za svoj okoliš i mi uvijek rado prihvatimo suradnju s njima. Izađemo im u susret, dajemo logistiku, pružimo sve što traže od nas, bilo da su to rukavice, vreće, odvoz otpada... Tako smo učinili i sada – rekla je Tatjana Elez iz osječke tvrtke Unikom.

Ljiljana Belajdžić, pročelnica Upravnog odjela za graditeljstvo, zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Grada Osijeka istaknula je kako je ovo bila akcija u kojoj su svi mogli pokazati koliko vole prirodu, okoliš i na kraju svoj grad. Istaknula je kako je Osijek nedavno dobio i četvrto reciklažno dvorište zbog čega se situacije u kojima Osječani nailaze na odbačeni otpad u okolišu više ne bi trebale događati.