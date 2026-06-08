Tvrdi da nije prisiljavao 21-godišnjaka da krade: Pa ja sam 90 posto tog vremena bio u zatvoru!

- Ja to nisam mogao napraviti. Nisam ga na to mogao tjerati jer vi tvrdite da se to događalo od 2022. do 2026., a ja sam 90 posto tog vremena proveo u Remetincu i zatvoru u Zadru - kazao je, kako se neslužbeno doznaje, istražiteljima Karlo Bašić (27), koji se sumnjiči za trgovinu ljudima.

No ta mu obrana nije pomogla jer mu je sutkinja istrage Županijskog suda u Velikoj Gorici, odredila istražni zatvor zbog mogućeg utjecaja na svjedoke i opasnosti od ponavljanja djela. Protiv njega je pokrenuta i istraga, a sumnjiči ga se da je godinama iskorištavao slabo fizičko stanje i mentalno zdravlje 21-godišnjaka pa ga je prisiljavao da krade po trgovinama parfeme, odjeću, hranu.... Nakon što bi po Bašićevom nalogu 21-godišnjak ukrao razne predmete, sumnja se da mu ih je Bašić oduzimao.

Nešto od ukradenih predmeta i robe je zadržao za sebe, a nešto je prodavao drugim osobama te je tako stekao, nepripadnu imovinsku korist. To zlostavljanje trajalo godinama pa se Bašića sumnjiči i da je prijetio je 21-godišnjaku, tukao ga i prisiljavao ga da krade i čini što mu kaže, a 21-godišnjak je iz straha za svoj život slušao te naredbe. Sumnjiči ga se i da je u travnju ove godine fizički nasrnuo na 21-godišnjaka nakon čega mu je oduzeo mobitel i novac. Zaprijetio mu je da će ga ubiti, a dok mu je prijetio u ruci je imao vatreno oružje. Tražio ga je da ponovno krade, no 21-godišnjak ga je taj put odbio poslušati.

- Ako ne napraviš što ti kažem, ubit ću tebe, a pobit ću ti i obitelj! - zaprijetio je Bašić 21-godišnjaku Ovaj put ga je tražio da u jednom trgovačkom centru u Novom Zagrebu ukrade parfeme, a prestrašeni 21-godišnjak ga je nakon prijetnji odlučio poslušati. Barem prividno. Jer kada je došao u trgovački centar za pomoć se obratio zaštitaru koji je pozvao policiju i tako se razmotalo višegodišnje klupko straha, prijetnji i prisiljavanja na činjenje kaznenih djela. Mladić kojeg je Bašić prisiljavao da krade je ovisnik o drogama, a kazao je da Bašića poznaje godinama i da ga je tjerao da krade razne stvari. Bašić je inače do sada osuđivan za razbojstvo i pokušaj iznude.