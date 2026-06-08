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IMALI PUNE RUKE POSLA

Sumnjivo se ponašao, nije htio stati na zapovijed, opirao se uhićenju, napao policajca...

Ilustracija policijske intervencije
Zeljko Lukunic/PIXSELL
VL
Autor
Ivana Jakelić
08.06.2026.
u 08:03

Osumnjičenik je tada priveden te je utvrđeno da se radi o 19-godišnjaku koji je također ozlijeđen prilikom privođenja. Pomoć mu je pružena u Klinici za Traumatologiju, a u policiji kažu da je kriminalističko istraživanje u tijeku.

Jedan lakše ozlijeđen policajac i privedeni 19-godišnjak, koji je također ozlijeđen, rezime su priče koja je počela 6. lipnja u 19 sati na Trgu bana Jelačića. Sve je počelo kada su policajci, koji su, kaže zagrebačka policija, prilikom obavljanja službenih zadaća uočili nepoznatog muškaraca sumnjivog ponašanja kako ubrzanim korakom napušta trgovinu.

Zbog toga je jedan od policajaca tom muškarcu povikao da stane, no muškarac se oglušio na zapovijed, pa je policajaca, kako bi ga spriječio da pobjegne uporabio tjelesnu snagu da bi ga svladao. Međutim osumnjičenik mu je pružao otpor te je nasrnuo na policajca, a kolegi su tada u pomoć priskočili i drugi policajci koji su uporabili tjelesnu snagu i sredstava za vezivanje kako bi ga svladali. Osumnjičenik je tada priveden te je utvrđeno da se radi o 19-godišnjaku koji je također ozlijeđen prilikom privođenja. Pomoć mu je pružena u Klinici za Traumatologiju, a u policiji kažu da je kriminalističko istraživanje u tijeku.
Ključne riječi
policija

Komentara 1

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PO
potepuh
09:04 08.06.2026.

Takve sa dijagnozom treba držati u ustanovama a ne da slobodno šeću i tumaraju uokolo.

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