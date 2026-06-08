Uzbudio se Vučićev medijski ogranak. U strahu su velike oči

Uzbudila se vlast, a zajedno s njom i njezin medijski ogranak. A u strahu su velike oči. To bi bio najbolji odgovor na sinkroniziranu histeriju beogradskih režimskih medija zbog intervjua objavljenog u subotnjem izdanju Večernjeg lista s Pavlom Grbovićem, jednim od oporbenih lidera, koji je vodio autor ovog uvodnika. U tom je intervjuu Grbović jasno i nedvosmisleno poručio da, da je na Vučićevu mjestu, ne bi mirno spavao te da je radikalsko-mafijaški sustav koji je izgradio sve bliže svome kraju. To je bilo dovoljno da se sinkronizirano pokrene novo kolo medijskog ludila u režimskim oglasnim pločama poput Informera, Politike, Pinka, Aloa, B92, Kurira i Večernjih novosti.