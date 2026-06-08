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Hrvoje Zovko
Autor
Hrvoje Zovko

Uzbudio se Vučićev medijski ogranak. U strahu su velike oči

08.06.2026. u 15:41

U nedostatku suvisle argumentacije, radikali i njihovi mediji pribjegavaju onome što radili u vrijeme agresije na Hrvatsku, a to je huškanje i sijanje mržnje prema drugom

Uzbudila se vlast, a zajedno s njom i njezin medijski ogranak. A u strahu su velike oči. To bi bio najbolji odgovor na sinkroniziranu histeriju beogradskih režimskih medija zbog intervjua objavljenog u subotnjem izdanju Večernjeg lista s Pavlom Grbovićem, jednim od oporbenih lidera, koji je vodio autor ovog uvodnika. U tom je intervjuu Grbović jasno i nedvosmisleno poručio da, da je na Vučićevu mjestu, ne bi mirno spavao te da je radikalsko-mafijaški sustav koji je izgradio sve bliže svome kraju. To je bilo dovoljno da se sinkronizirano pokrene novo kolo medijskog ludila u režimskim oglasnim pločama poput Informera, Politike, Pinka, Aloa, B92, Kurira i Večernjih novosti.

Ključne riječi
Srbija Aleksandar Vučić

Komentara 10

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OS
Ostrež
15:52 08.06.2026.

Vučić je bezopasan, Hrvatsku potkopavaju zovko i njegovi

Avatar Denis_Plamenac
Denis_Plamenac
15:53 08.06.2026.

Ovdašnji ljevičari misle da će nešto dobiti, da će se nešto za njih otvoriti ako Vučić padne s vlasti

Avatar Le-Freak
Le-Freak
15:58 08.06.2026.

To "huskanje i sijanje mrznje" prema nama imamo konstantno, oduvijek i to ne samo od sa one strane Drine nego vrlo aktivno i ovdje unutar Hrvatske. U tome se drugovi ovdje ne razlikuju nimalo od Vucicevaca tamo. Ustanovili smo da su i floskule i podmetanja protiv nas identicna i orkestrirana. Nema razlike vrijedja i napada li ljevicar ili vucicevac.

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