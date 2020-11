Tvrdi da je predvidio koronu, a sada predviđa što će biti 2021. godine: 'Imao sam nekoliko užasnih vizija'

Vidovnjak koji tvrdi da je predvidio pandemiju koronavirus dvije godine nego što je zabilježen prvi slučaj zaraze, otkriva što vjeruje da se sprema u 2021. godini.

Nicolas Aujula, koji također tvrdi da je predvidio poraz Donalda Trumpa na američkih izborima, kaže: "Neke su moje vizije doslovne, druge su simboličnije i otvorenije za tumačenje, gotovo poput sna sa skrivenom porukom. Jedna stvar o kojoj su me ljudi puno pitali ove godine je koronavirus. Imam vizije da se on poravnava nakon nove godine, a stope zaraze bi do proljeća trebale biti pod kontrolom. Ali predviđam da će se panika i ograničenja nastaviti do 2022. godine", piše Mirror.

U prošlim životima Nicolas vjeruje da je bio egipatska kraljica i lav, a svojih je psihičkih talenata, kako kaže, prvi put postao svjestan kao dijete. Prvo je nevjerojatno iskustvo doživio kada je imao 17 godina. Odustao je od planova da studira povijest i ekonomiju na sveučilištu te se odlučio školovati za regresijskog terapeuta za prošle živote.

Past Life Regression is helping mental health problems like chronic depression, it can be life changing, as seen in the Daily Mail a life changing client story #mentalhealth #pastliferegression #healer https://t.co/MYdcczrirb — Nicolas Aujula (@NicolasAujula) October 5, 2020

Od tada tvrdi da ima redovite vizije i vjeruje da mu je njegov dar pomogao da predvidi neke od najvećih događaja u posljednje vrijeme. Prošle je godine imao i viziju o globalnim prosvjedima za koju smatra da je povezana s pokretom "Black Lives Matter".

"Još jedna stvar koju sam vidio prije 2020. godine bila je bolnica u plamenu. Tada sam mislio da bi to značilo doslovni požar, ali sada mislim da je to moglo biti simbolično stanje zdravstvenih službi širom svijeta, virus ih je gurnuo na rub. Slično tome, imao sam viziju Trećeg svjetskog rata, ali možda to nije bio rat između zemalja, već rat protiv Covid-19", rekao je Nicolas koji tvrdi da će se prosvjedi diljem svijeta nastaviti sljedeće dvije do tri godine te predviđa masovno kretanja ljudi.

"Vidim ljude koji se nekamo sele za boljim životom, gotovo poput masovnog egzodusa. Ne govorim nekoliko stotina, mislim na tisuće", tvrdi.

Neka su njegova predviđanja i više specifična te se ne tiču šire populacije. Primjerice, predviđa izdavanje nove knjige o Harry Potteru te velike stvari za kraljevsku obitelj, posebno Meghan Markle.

"Dobivam vizije Meghan Markle koja se negdje pojavljuje na ekranu i prosipa tajne o kraljevskoj obitelji", rekao je vidovnjak, no neka su njegova predviđanja i poprilično mračna.

"Imao sam nekoliko užasnih vizija", rekao je i naveo primjere: "Jedan od muških svjetskih vođa je ubijen. Nisam mogao vidjeti tko je to, ali osjetio sam da je potreslo svijet. Također sam imao viziju svjetskog summita koji pogađa seksualni skandal i uspon politike krajnje desnice i erupcije vulkana", rekao je.

