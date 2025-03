Ugušila majku? Mileni Kramer sud odredio istražni zatvor

Milena K. (62), koja se sumnjiči za teško ubojstvo svoje majke (84) dovedena je na zagrebački Županijski sud jer je tužiteljstvo tražilo da joj se odredi istražni zatvor. Istražni zatvor određen joj zbog opasnosti od ponavljanja djela i mogućeg utjecaja na svjedoke a po neslužbenim informacijama ima problema s psihičkim zdravljem

Sumnjiči ju se za teško ubojstvo bliske osobe, a prema onom što je do sada poznato, sumnja se da je majku 30. ožujka između 13.30 i 14 sati ubila u stanu na Vrbanima i to tako što ju je ugušila. Milena K. je na zadnjim izborima za Sabor bila kandidatkinja na listi Radničke fronte, zbog činjenice da se to navodi uz vijest o njezinom uhićenju zbog sumnje u ubojstvo majke, oglasili su se iz Radničke fronte.

- Nakon što je 30. ožujka naša članica Katarina Peović u jutarnjim satima gostovala na Hrvatskoj televiziji i tamo prozvala sve parlamentarne političare, te medije, a srpske prosvjede nazvala mogućom povijesnom promjenom protiv aktualne politike i parlamentarnih političara, u medijima je objavljena vijest da je članica Radničke fronte Milena Kramer osumnjičena za ubojstvo majke. Od tada ne prestaju clickbait naslovi u hrvatskim, ali i srpskim (!) medijima koji povezuju Radničku frontu i zločin ubojstva, uz slike i ime osumnjičene članice koja nije obnašala nikakvu državničku dužnost, kojoj je jedina javna funkcija bila mjesto u vijeću gradske četvrti i to ispred stranke – SDP koja pak nije dala nikakav komentar ovog slučaja u medijima. Da je riječ o nekom kriminalu ili korupciji, komentar stranke bi bio poželjan, no riječ je o zločinu u sferi privatnog, koji ni na koji način ne može biti povezan sa stranačkim djelovanjem. Na kraju se samo možemo zapitati kome je zapravo u interesu ovakvo izvještavanje - navodi se u priopćenju Radničke fronte.