Pobuna protiv Trumpa, Depardieuova presuda i izostanak golotinje zasjenili film

Svečanost otvorenja 78. Filmskog festivala u Cannesu ovog utorka počela je u borbenom tonu. Već drugu godinu zaredom uzvanike koji su paradirali crvenim tepihom najprije je dočekao prosvjed festivalskih radnika koji, organizirani u neslužbeni sindikat Sous Les Écrans La Dèche, traže bolje uvjete rada i regulaciju statusa za tisuće honorarnih filmskih djelatnika. Prosvjed je ubrzo rastjerala naoružana policija, a svečanost se nastavila kao da se baš ništa nije dogodilo. Odnosno, sve dok se na festivalsku pozornicu nije popeo legendarni glumac Robert De Niro i primajući počasnu Zlatnu palmu za životno djelo iz ruku Leonarda DiCaprija, iskoristio svoj govor da žestoko oplete po američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

Nazvavši Trumpa globalnom prijetnjom i “neprijateljem umjetnosti”, De Niro je izjavio: “U mojoj zemlji borimo se žestoko za demokraciju, koju smo nekoć uzimali zdravo za gotovo. To utječe na sve nas ovdje jer je umjetnost ono što spaja ljude, kao i nas večeras. Umjetnost traži istinu i prihvaća različitosti. Zato je umjetnost prijetnja autokratima i fašistima.” U srčanom se govoru 81-godišnji De Niro osvrnuo i na Trumpovo rezanje financiranja i potpore umjetnosti i obrazovanju, kao i najavljenim carinama na filmove koji nisu snimljeni u SAD-u.

“To nije samo američki problem, to je globalni problem. Ne možemo samo sjesti i gledati to kao da je film. Moramo djelovati. Bez nasilja, ali strastveno i odlučno. Liberté, Égalité, Fraternité”, nadahnuto je zaključio govor, nakon čega je uslijedila premijera francuske komedije “Partir Un Jour”.

No početak najprestižnijeg francuskog filmskog festivala gotovo je zasjenila vijest s pariškog suda da je francuska filmska ikona Gérard Depardieu, inače čest i rado viđen gost u Cannesu, proglašen krivim za seksualno zlostavljanje dviju žena tijekom snimanja filma “Les Volets Verts” 2021. godine. Ovaj 76-godišnji glumac, kojeg je ukupno više od dvadeset žena optužilo za nedolično seksualno ponašanje, osuđen je na 18-mjesečnu uvjetnu zatvorsku kaznu te mu je naloženo da se upiše u nacionalni registar seksualnih prijestupnika, uz plaćanje odštete žrtvama. U nezavidnoj poziciji komentiranja slučaja svog kolege zato se našla predsjednica ovogodišnjeg žirija, francuska glumačka zvijezda Juliette Binoche, koja se, djelovalo je, pokušala diplomatski izvući iz neobrana grožđa, ali njezina izjava mnogima je krivo sjela.

“Depardieu nije čudovište, već čovjek koji je izgubio svoju auru zbog činjenica koje su se dogodile i koje je ispitao sud. Zvijezda filma za mene je kralj. Ali ono što je sveto jest kada stvarate, kada glumite, a on više nije svet... Sada moć leži drugdje.” Priznala je i da je presuda “naravno, rezultat pokreta MeToo” te istaknula da festival danas ima drukčiju svijest i razumije potrebu da ljudi govore o zlostavljanjima koja su pretrpjeli.

Povrh svega toga, buru na ovogodišnjem Cannesu izazvalo je i novo pravilo festivala, na kojem su od sada i službeno zabranjene “voluminozne” haljine koje ometaju gledatelje u kinodvorani, ali i – golotinja.

No što se filmskog programa tiče, u ovogodišnjem line upu prednjače hollywoodski filmovi. Neke od najiščekivanijih premijera su “Die My Love” s Jennifer Lawrence i Robertom Pattinsonom u ulogama para pred raspadom braka, novi film Spikea Leeja “Highest 2 Lowest” s Denzelom Washingtonom, kao i novi Wes Anderson “The Phoenician Scheme” sa standardno sjajnom glumačkom postavom koja uključuje Michaela Ceru, Benedicta Cumberbatcha, Toma Hanksa i Riza Ahmeda. Ari Aster donosi suvremeni vestern “Eddington” s Joaquinom Phoenixom, Pedrom Pascalom, Emmom Stone i Austinom Butlerom, a tu je i ratna gay ljubavna drama “The History of Sound”, u kojoj glume Josh O’Connor i Paul Mescal.

A u Cannesu je ove godine lijepo zastupljena i Hrvatska. Nakon prošlogodišnjeg trijumfa redatelj i scenarist Nebojša Slijepčević vraća se kao član međunarodnog žirija koji odlučuje o najboljem kratkometražnom filmu te nagradama studentskog programa La Cinef. U žiriju prestižnog programa “Un Certain Regard” sjedi Vanja Kaluđerčić, filmska menadžerica i direktorica Međunarodnog filmskog festivala u Rotterdamu, dok je hrvatska producentica Tamara Babun odabrana za sudjelovanje na platformi Producers on the Move. U programu La Cinef, posvećenom studentskim filmovima, bit će pak prikazan “Ether” mlade hrvatske redateljice Vide Skerk. Tu studenticu National Film and Television School u Engleskoj imali smo priliku vidjeti i kao protagonisticu važnog filma “I tako još jedna”, o zlostavljanju na Akademiji dramske umjetnosti, a u “Etheru” glavnu ulogu tumači i Laura Anić-Kaliger, također bivša studentica ADU.

Na posebnoj projekciji u sklopu canneskog Filmskog sajma bit će prikazana i “Diva”, film o mitskoj Divi Grabovčevoj redatelja Branka Perića iz Tomislavgrada. Među ostalim hrvatskim gostima tu je i redateljica i scenaristica Sara Jurinčić, koja sudjeluje u programu Short Film Lab s eksperimentalno-dokumentarnim filmom “Zatvaranje”, čija je producentica Vanja Jambrović, dok će na New Producers Roomu sudjelovati i Veronika Milinović, producentica iz Blank filmskog inkubatora.