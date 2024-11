Turudić: EPPO je prijavio državu, a ne DORH ili USKOK

Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovarao je na pitanja novinara u DORH-u. Potvrdio je da su danas dobili spis od strane hrvatskog EPPO-a u vezi istrage oko Vilija Beroša te njihovu odluku da prihvaćaju da je DORH nadležan za taj slučaj.

- Stalno dolazimo do novih činjenica. U oba postupka svatko je prikupljao dokaze, to je sad jedan spis. Donijet će se odluka o spajanju postupka tako da iz postupanja ne bi ispao niti jedan zarez. Sada ta dva postupka čine jedan spis - kazao je Turudić. - To će trajati izvjesno vrijeme, nakon toga će se donijeti rješenje o proširenju istrage - rekao je. Upitan je o prijavi EPPO-a Europskoj komisiji koji se žalio što glavni državni odvjetnik odlučuje o tome u čijoj je nadležnosti neki predmet.

- Oni govore da žale što nismo tražili dodatne informacije od njih. EPPO izražava žaljenje što u našem zakonu postoji odredba da glavni državni odvjetnik odlučuje o tome. To je u Zakonu tako - pojasnio je i rekao da je EPPO prijavio državu, a ne DORH ili USKOK.

Rekao je da nije u kontaktu s glavnom europskom tužiteljicom Tamarom Laptoš te da su se zadnji put čuli prije dva tjedna - Kolegica Laptoš je poslala poruku da je spriječena, dalje nisam kontaktirao - kazao je.

- Akcija USKOK-a je počela 15. studenoga, je li vam normalno da odmah nakon početka akcije počne izlaziti sadržaj poruka. Zar je javni interes upropastiti kazneni postupak, da sakriju dokaze? - zapitao se Turudić.

