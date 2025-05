Turistkinja bijesna zbog cijene na Hvaru: 'Znate li koliko sam platila ovu kavu! Nikada više!'

Gotovo 100 tisuća ljudi pogledalo je video korisnice TikToka u kojem kritizira cijenu kave na Hvaru. Ona je, naime, istaknula je kako je cijena previsoka te "sramota" za Hrvatsku i otok Hvar. Njezina je objava izazvala lavinu reakcija, a u videu je poručila: "Sramotno, Hrvatska! Sramotno, Hvar! Nikad više ovdje! Nikad! Znate li koliko sam platila ovu kavu! Upozoravam turiste iz cijelog svijeta što mogu očekivati kada posjete otok Hvar! Četiri eura! Nikada više!"

U komentarima su mnogi pisali kako četiri eura za kavu na moru i nije toliko skupo te su joj kazali kako je njezina reakcija pretjerana. Uz to, bilo je onih koji su kritizirali to što nije snimila i račun. "Četiri eura na moru i nije toliko skupo", "Onda ostani doma", "Iste cijene kao i bilo gdje drugdje. U Hrvatskoj se barem može osjetiti pravi okus kave", neki su od komentara. No bilo je i onih koji su se ipak složili kako je cijena previsoka: "U pravu si, preskupo je."

Jeste li već primijetili veće cijene na Jadranu? Ako imate primjere šaljite nam na dojavi@vecernji.net.

VIDEO Musk iznio zabrinjavajuće informacije, s njim se složio i Google: 'Već iduće godine suočit ćemo se s tim'