U nizu najblaže rečeno šokantnih poteza na međunarodnoj sceni, sasvim je moguće da će se dogoditi još jedan koji će se indirektno ticati i nas. Američki je predsjednik Donald Trump prije nekih tjedan dana pomilovao Roda Blagojevića od milja zvanog i Milorad ili Blago u američkoj javnosti, nekadašnjeg guvernera države Illinois, jednog od četvorice guvernera te države koji su završili u zatvoru. Blagojević je, naime, osuđen na 14 godina zatvora zbog korupcije. Namjerio je 2008. godine prodati senatsko mjesto Demokrata nakon što je Barack Obama postao predsjednikom pa je ono ostalo upražnjeno. Jer, smatrao je on, ne daje se senatsko mjesto tek tako, previše je to vrijedno, a imao je kao guverner Illinois, odakle je Obama, čak su i živjeli nedaleko jedan drugoga, mogućnost predlaganja budućeg senatora. To je između ostalog, ukupno je optužbi bilo 17. Jer, ima tu i poreznih prijevara, 'rikverca' i tome slično, pa je Rod Milorad završio u zatvoru na 14 godina. I tada u Bijelu kuću ulazi Donald Trump i pretvara njegovu kaznu u odsluženu ali ga i ne pomiluje te 2018. godine. Čini to sada, prošlog tjedna, čime je učinio Blagojevića podobnim za neku novu administrativnu funkciju. A ta bi mogla biti upravo – veleposlanik Sjedinjenih Država u Srbiji.

O tome se Trump još nije oglasio, veleposlanicu u Hrvatskoj već je imenovao, ali američki mediji naveliko pišu da je to vjerojatna opcija. - Mnogo je loših ljudi smjestilo Blagojevichu, s nekima sam morao raditi u prošlosti. Tada ga nisam poznavao, ali mislim da je neko vrijeme bio u mom reality showu 'The Apprentice'. Bio je dobar čovjek, imao je divnu ženu, koja se kao lavica borila da ga oslobodi. Osudili su ga na, mislim, čak osamnaest godina. Bila je to velika nepravda. Ciljali su na njega namjerno, ciljali su na mnoge takve ljude. To su loši ljudi, druga strana. Ništa od ovoga nije mu se smjelo dogoditi. Trebao je imati normalan život i biti slobodan. Zato ću potpisati potpuno pomilovanje za Roda Blagojevića, rekao je Trump dok je crnim flomasterom potpisivao dokument.

Jedan od novinara prisutnih u Ovalnom uredu pitao je razmatra li Blagojevića za američkog veleposlanika u Srbiji, na što je Trump dvosmisleno odgovorio. - Ne, ali mogao bih. Sad kad je pomilovan, čišći je od bilo koga u ovoj prostoriji, odgovorio je Trump. Idealan je čovjek Rod Blagojević za Trumpa. Beskrajno mu je zahvalan, zbog njega je promijenio strane, nastupio je čak i u Trumpovu televizijskom realitiyju The Celebrity Apprentice čak još 2010. godine prije tog skandala. Trump ga je ishvalio kako je jak momak, ali ga je u četvrtoj epizodi ipak – otpustio. Izgleda danas kao da ga je Trump planirao, jer se ispostavlja da je njegova organizacija podupirala Blagojevićevu kandidaturu za guvernera 2002. iako je ovaj još bio u Demokratima. Nakon što je pušten iz zatvora gdje je proveo 2.986 dana, Blagojević je pred kamerama znao zahvaliti. - Duboko sam zahvalan predsjedniku Trumpu i bit ću dok sam živ. On je čovjek koji nije samo čvrst i otvorenog govora, jak, nego ima i dobro srce. Ja sam doista jedan 'trumpokrat', govorio je Blagojević koji je žestoko branio Trumpa i u poznatoj aferi s isplatom Stormy Daniels, porno glumici koja je The Donalda dosta žestoko 'uvalila'.

U zatvoru se Rod uopće nije tako loše snašao. Pjevao je, naime, u zatvorskom bendu The Jailhouse Rockers koji je dobio ime po poznatoj Elvisovoj pjesmi. Bend se raspao kad je gitarist – pušten iz zatvora. Inače je Blagojević sin emigranata iz Jugoslavije, odnosno Srbije, gdje je otac Rade bio metalski radnik iz jednog mjesta pored Kragujevca a oženio je Milu iz Gackog u istočnoj Hercegovini. Iz loše jugoslavenske ekonomije otišli su u obećanu zemlju Ameriku, no nije im bilo lako. Rodu Blagojeviću mora se priznati kako je radio doista svašta, od laštenja cipela preko pranja tanjura pa do dostave pizza i pakiranja mesa. Svašta i sve da bi uspio. I jest, dok američki san nije shvatio previše doslovno. Rod Blagojević bio je u Srbiji dva puta u proteklih par mjeseci što su mu platili privatni donatori, moguće i neka srpska organizacija u Americi u kojima je, jasno, vrlo popularan. Međutim, iako ga Trump razmatra, mnogi smatraju kako bi takva odluka bila zaista kontroverzna čak i za Trumpove standarde, jer bi za veleposlanika u zemlji koju se smatra krajnje korumpiranog poslao nekoga tko je – osuđen zbog korupcije. No, za zadnjeg posjeta Srbiji koji se dogodio prije deset dana Blagojević se susreo i sa samim Aleksandrom Vučićem što je objavio i na svojem X profilu te je ishvalio kako Vučić vodi zemlju uz još jednu opservaciju. - Isti oni koji mrze Trumpa mrze i njega, ističe Rod Milorad.

Ipak, ima analitičara koji smatraju kako bi imenovanje na mjesto ambasadora u Srbiji Amerikanca srpskog porijekla jako zadovoljilo srpsku zajednicu u SAD-u ali bi smanjilo i ruski utjecaj u samoj Srbiji. Ne treba zaboraviti kako Trumpov zet Jared Kushner želi graditi u Beogradu i to tamo gdje je bilo ministarstvo obrane koje je srušeno za bombardiranja 1999. godine od strane NATO-a. Dogovor o gradnji ishodio je Richard Grenell koji je sada Trumpov izaslanik za specijalne misije.

Moguće je sasvim kako Blagojević sam sebe promovira za veleposlanika u Srbiji, jer postoji i drugi kandidat, koji bi bio mnogo prihvatljiviji javnosti, kao i kosovskim Albancima. A to je Mark Brnovich o čijim se roditeljima ne zna toliko kao o Blagojevićevim. Stoji samo kako mu je otac iz Crne Gore, plemena Lješanske nahije, a majka, koju je otac upoznao u Americi, iz – Splita, odnosno nekog mjesta u okolici. I koja je imala na njega, izgleda, veći utjecaj jer je iz Splita otišla bježeći, kako stoji, od užasa komunizma, a samog je Marka učila američkim vrijednostima, posebno onima koje je promovirao Barry Goldwater, znameniti američki političar i osnivač modernog američkog konzervativizma.

Ovaj uspješni odvjetnik također ima nekih vrckavih dosjetki pa mu se psi zovu – Rakija i Pivo. Rođen je također u Illioisu, Detroitu, ali je obitelj dok je bio mali preselila u Arizonu. Niz fotografija s Trumpom govori o odnosu sa sadašnjim predsjednikom iako Brnovich nije podržao njegovu teoriju krađe na izborima, a ovaj ga nije podupro u izborima za senat koje je tijesno izgubio. - Gdje god se nalazili u svijetu, ljudi moraju imati vjeru i povjerenje u izborni proces. Ja sam, kao Državni tužitelj, učinio sve što sam mogao da bih osigurao povjerenje javnosti u naše izborne procedure. Branio sam zakone kojima se štiti integritet izbora u Arizoni tako što sam pobjeđivao u slučajevima kao što je Brnovich v. DNC i s uspjehom, prvi put u povijesti Arizone, podnosio tužbe protiv ljudi koji su se bavili "žetvom glasova". Ali, naša kancelarija je također kao neosnovane odbacila optužbe poput onih da su sredstva za pisanje imala utjecaj na glasanje ili da je mrtvim ljudima omogućeno da "glasaju". Zbog našeg rada na odbacivanju tih optužbi neki ljudi su se uznemirili i nisu obratili pažnju na druge stvari koje smo napravili. Bilo kako bilo, ja mogu kontrolirati samo ono što je u mojoj moći. I ne želim da se o tome ponovo raspravlja. Recimo samo da i dalje razgovaram sa predsjednikom Trumpom, zapravo on obično pita kako je moja mama i ja mu kažem da je i dalje ljuta što me nije podržao i što je nas koštalo senatorskog mjesta, kazao je Brnovich o svojem odnosu s Trumpom. I dok je Blagojević poznat kao gorljivi nacionalist, Brnović od toga ništa ne pokazuje. Ističe uvijek kako je Srbin i vjernik, ali ćete na njegovom profilu uredno naći kako prati utakmice hrvatske nogometne reprezantacije s obitelji. Moguće je, dakle, da za veleposlanika u Srbiji dobijemo nekoga s kime će se moći prilično lako razgovarati.

