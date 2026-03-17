Uz ovako iracionalnog Trumpa i NATO postaje besmislen

U teoriji međunarodnih odnosa postoji koncept realističke škole koji se temelji na ideji da se države ponašaju kao racionalni akteri. Američki predsjednik Trump, međutim, svojim ponašanjem, osobito u posljednje vrijeme, dovodi u pitanje tu teoriju jer je njegovo ponašanje već na prvi pogled najčešće iracionalno. Tako je i u slučaju njegove najnovije prijetnje članicama NATO saveza, kojima poručuje da ih čeka sumorna budućnost ako ne pomognu SAD-u osigurati sigurnu plovidbu kroz Hormuški tjesnac, ključnog energetskog prometnog pravca kojim prolazi petina ukupne svjetske nafte.