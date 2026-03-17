Strašna opasnost ne može se otkloniti optimizmom, a još manje vjerom u mudrost onih u čijim je rukama najviše oružja

Temeljni uzrok nevolje jest to što su u modernom svijetu glupi samouvjereni, dok su inteligentni puni sumnje. Čak i oni među inteligentnima koji vjeruju da imaju neko rješenje previše su individualistični da bi se udružili s drugim inteligentnim ljudima od kojih se razlikuju u sporednim pitanjima. Ovo su rečenice engleskog filozofa, matematičara i logičara Bertranda Russella. Napisao ih je u eseju “Trijumf gluposti” u svibnju 1933. godine. U njemu se pita kako se Njemačkoj i Nijemcima dogodio nacizam. I odgovara: “Ono što se dogodilo posve je jednostavno. Oni dijelovi stanovništva koji su istodobno brutalni i glupi (a te dvije osobine obično idu zajedno) udružili su se protiv ostalih. Ubojstvima, mučenjem, zatvaranjem i terorom oružanih snaga pokorili su inteligentne i humane dijelove nacije i preuzeli vlast s ciljem da unaprijede slavu Domovine.”