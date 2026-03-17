Zastupnik Restović prekršajno je blago. Nije ga lako naći, ali vrijedi truda

Lokalni HDZ-ovci su se uhvatili zamjenice koprivničkoga gradonačelnika, Ksenije Ostriž (nezavisne), jer je vozila s 0,9 promila alkohola u krvi pa se javno ispričala nakon što su to otkrili mediji. HDZ-ovci su očekivali da će sama izvijestiti javnost da je nakon koncerta Zdravka Čolića popila nekoliko čaša muškata i sjela za volan. Možemo li se sjetiti barem jednog HDZ-ova dužnosnika koji je tako visoko dignuo letvicu odgovornosti? Uz takav standard, saborski zastupnik Tonči Restović (SDP) svako malo bi se morao očitovati. Od 2022. šesnaest puta je prekršajno kažnjen uglavnom zbog prebrze vožnje. Taj podatak našli smo u presudi objavljenoj kad je bio u kampanji za gradonačelnika Šibenika pa je tada lakonski komentirao da je sve kazne platio. Kao u čemu je problem. I "k'o pravo muško" kritike stoički trpi. Presude mu se objavljuju na e-predmetu kad mu ih sud ne uspije uručiti.