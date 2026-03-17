Nakon što je zapalio novi požar rata u Iranu, Perzijskom zaljevu i globalnom trgovinskom krvotoku, američki predsjednik Donald Trump okreće se jednom od svojih omiljenih hobija: slabljenju i potencijalnom rasturanju NATO-a. Pokretanje ratova nije dosad bio sport u kojem je okušao sreću, to je tek otkrio ove godine, ali olako poigravanje s mišlju o izlišnosti vojnog saveza građenog kontinuiranim naporima svih američkih predsjednika prije i između njegove vladavine – to da, u tome Trump ima iskustva. I to je i dalje njegov nesretni poriv koji jednog dana, nakon nekoliko neutraliziranih pokušaja, zaista može dovesti do katastrofe za NATO, a onda i za Europu. Ako ne vjerujete, samo pogledajte kakvu je katastrofu čovjek prouzročio na Bliskom istoku. Ničim izazvan. Dobro, izazvan nagovaranjem i ohrabrivanjem izraelskog premijera Benjamina Netanyahua. Ali, ničim izazvan u smislu da Amerikanci nisu to birali, niti su ga za to ovlastili.