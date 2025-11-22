Naši Portali
PLAN OD 28 TOČAKA

Trump: Zelenski će morati prihvatiti naš plan, nema karte za završetak rata po svojim uvjetima

Trump i Zelenski
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Bernard Čavar/Hina
22.11.2025.
u 07:01

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da je Moskva primila američki plan i da bi on mogao biti temelj za mirno rješenje sukoba.

Ukrajinskom predsjedniku Volodimiru Zelenskom morat će se svidjeti američki plan za završetak rata i na kraju će ga morati prihvatiti, rekao je jučer američki predsjednik Donald Trump. Trump je novinarima rekao da je očekivao kako će rat zaustaviti puno prije s obzirom na dobre odnose s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom, no da je "za ljubav potrebno dvoje".

Dodao je da rat treba hitno okončati s obzirom da dolazi zima, da broj žrtava raste i da se nastavljaju napadi na ukrajinske elektrane. "Imamo plan. Ovo što se godađa je strašno", rekao je Trump. "Imamo put do mira ili mislimo da imamo put do mira. Morat će ga odobriti", dodao je misleći na Zelenskija.

Washington je Kijevu predstavio plan od 28 točaka koji od Ukrajine traži da preda teritorij, prihvati ograničenja za svoju vojsku i odrekne se težnji za članstvom u NATO-u. Komentirajući plan, Zelenskij je u petak upozorio da će Ukrajina "ili izgubiti dostojanstvo ili riskirati gubitak velikog partnera".

Upitan za komentar te izjave, Trump je izjavio kako je Zelenskom na sastanku u Bijeloj kući u veljači rekao da u rukama "nema karte" za završetak rata po svojim uvjetima. "U jednome trenutku morat će prihvatiti nešto što dosad nije prihvaćao", rekao je Trump. "Mislim da je trebao prihvatiti dogovor prije godinu dana, prije dvije godine. Najbolji dogovor bi bio da rat nikada nije ni počeo".

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u petak da je Moskva primila američki plan i da bi on mogao biti temelj za mirno rješenje sukoba. Dodao je da je Ukrajina protiv plana, no da ni Kijev ni europske sile ne razumiju realnost da ruske snage napreduju u Ukrajini i nastavit će osim ako ne dođe do mira.

EU čelnici sastat će se danas na marginama sastanka G20 zemalja u Johannesburgu kako bi raspravljale o situaciji u Ukrajini, najavili su predsjednica EK Ursula von der Leyen i predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa.

Rusija Ukrajina rat u Ukrajini Volodimir Zelenski Donald Trump

Komentara 9

TS
Tu_sammm
07:43 22.11.2025.

Nažalost ja sam to pisao davno...Ovdje su pisali iz rovova preko interneta i nadali se da će Amerika, ući u rat sa Rusijom....Oni su za nastavak rata piskarala na internetu a gaće im spale do kolina.....Na bojišnicu moras ići neznass dali ćes se više vratiti......Sto se tiče Ukrajinaca davno su trebali prihvatiti plan i spasiti mnoge teritorije.....Njima ponestane vojnika katastrofično i ostaju bez muške populacije..Zemlji prijeti najgore.....Iluzija je bilo Rusiju pobjediti i pisat bajke kako im ostale četri lopate i čipovi iz hladnjaka......Nažalost upleli se puno mi na zapadu izgubili rat sa Rusijom mislili je bacit na kolina..Kad samo sebi nastetil...Sad skupa energija Nažalost zima na pragu mnogi nemaju za grijanje....Pa se skupe u nekom sobicku koju samo grije.

PR
prajdali100
07:19 22.11.2025.

Trump ustvari poručuje Svijetu da se agresija isplati,da je dozvoljeno napasti suverenu i međunarodno priznatu državu,ubijati,razarati,činiti neviđena zvjerstva i za to još biti nagrađen.Ima li taj lik u sebi imalo ljudskog poštenja i morala?

Avatar IvanR
IvanR
07:58 22.11.2025.

Kako sada to ? Treba Krim što prije osloboditi. Koliko su prali mozak Ukrajincima kao i naivnoj EU o slaboj Ruskij vojsci.

