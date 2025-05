Trump zatečen napadom Indije na Pakistan: 'To je sramota, samo da brzo završi'

Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izrazio je zabrinutost zbog nove eskalacije sukoba između Indije i Pakistana , ocijenivši vojnu operaciju kao "sramotu".

„Upravo smo čuli za to, baš dok smo ulazili u Ovalni ured. Pretpostavljam da su ljudi slutili da će se nešto dogoditi na temelju povijesti – te dvije zemlje se bore već dugo, desetljećima i stoljećima“, rekao je Trump nakon što je nadgledao prisegu svog posebnog izaslanika Stevea Witkoffa.

President Trump reacts to the news that India has launched missile strikes into Pakistan. https://t.co/TC2ROCL7wW



📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/fEhnhChPeh