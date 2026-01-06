Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#NAPAD NA VENEZUELU
#GRIPA
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
Poslušaj
Prijavi grešku
DONROEVA DOKTRINA

Trump je zapravo proširio Monroeovu doktrinu: Jasno je zašto se Venezuela prva našla pod udarom

Autor
Denis Romac
06.01.2026.
u 06:30

Venezuela je sa svojim rekordnim zalihama nafte na svijetu, kao i zalihama strateški važnih rijetkih metala, ali i prisutnošću Rusije i Kine, koje su duboko prodrle u Venezuelu ekonomski, energetski i vojno, ogledni primjer svega onog što Trumpova administracija ubuduće neće tolerirati

Subotnji američki napad na Venezuelu i otmica predsjednika Nicolása Madura i njegove supruge Cilije Flores predstavlja početak operacionalizacije nove američke Strategije nacionalne sigurnosti, osobito u dijelu koji se odnosi na američku dominaciju Zapadnom hemisferom i Trumpovu dopunu znamenite Monroeove doktrine, kojom je tadašnja mlada američka republika prije dva stoljeća europskim silama zabranjivala da koloniziraju i interveniraju u zemljama američkog kontinenta, dok su Sjedinjene Države zauzvrat obećale da se neće miješati u europske poslove.

Ključne riječi
napad SAD nafra Venezuela Maduro Trump

Komentara 6

Pogledaj Sve
ZV
zvonimirr
08:23 06.01.2026.

Zašto je onemogućeno komentirati članak NAPAD U BEOGRADU? Nije valjda zbog bratstva i jedinstva!?

Avatar octopuss
octopuss
08:08 06.01.2026.

Mene samo zanimaju sankcije koje će uvesti časna EU prema nasilnicima, nacistima i zlotvorima koji napadaju suverenu zemlju.

AN
Anteo
07:45 06.01.2026.

Povod za intervenciju je bio da se skrene pažnja sa onih dosjea, sa Ukrajine. Trump je malo sve dodatno zapaprio da će uzeti Grenland, zaprijetio je Meksiku i još nekim državama. Svi se sada bave sa tim izjavama iako od toga neće vjerojatno biti ništa. Ali dobro je za skretanje sa teme od onih dosjea. U tome je potpuno uspio, sada kada netko opet spomen te dosje, Trump će opet spomenuti Grenland u malo napetijim kontekstu svi će se odmah fokusirati na tu temu. To mu je nabolje što je dosada smislio.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!