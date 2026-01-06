Trump je zapravo proširio Monroeovu doktrinu: Jasno je zašto se Venezuela prva našla pod udarom

Subotnji američki napad na Venezuelu i otmica predsjednika Nicolása Madura i njegove supruge Cilije Flores predstavlja početak operacionalizacije nove američke Strategije nacionalne sigurnosti, osobito u dijelu koji se odnosi na američku dominaciju Zapadnom hemisferom i Trumpovu dopunu znamenite Monroeove doktrine, kojom je tadašnja mlada američka republika prije dva stoljeća europskim silama zabranjivala da koloniziraju i interveniraju u zemljama američkog kontinenta, dok su Sjedinjene Države zauzvrat obećale da se neće miješati u europske poslove.