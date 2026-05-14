FOTO Kubilius na Plesu gledao Rafale i hrvatske dronove pa poručio: 'Ovo je vodeći primjer Europe'

Povjerenik Europske komisije za obranu Andrius Kubilius pohvalio je u četvrtak Hrvatsku kao primjer uspješnog razvoja obrambenih sposobnosti unutar Europske unije, prigodom posjeta Hrvatskom ratnom zrakoplovstvu u vojarni "Pukovnik Marko Živković", zajedno s ministrom obrane Ivanom Anušićem. "Danas je obilježen važan dan za hrvatsku i europsku sigurnosnu politiku", poručio je Kubilius nakon obilaska izložbe moderne opreme i tehnike Oružanih snaga RH u vojarni, referirajući se na ranije potpisan Sporazum o zajmu u okviru Instrumenta 'Sigurnosne mjere za Europu' (SAFE).

Hrvatska je u četvrtak s Europskom unijom potpisala sporazum o zajmu vrijednom milijardu i sedamsto milijuna eura za jačanje svoje obrane. Sporazum u okviru SAFE-a u Banskim dvorima su s hrvatske strane potpisali ministar obrane Anušić i ministar financija Tomislav Ćorić, a s europske povjerenik Kubilius.

Kubilius je naglasio da je riječ o prvom slučaju u kojem Europska unija koristi novi financijski instrument ukupne vrijednosti 150 milijardi eura namijenjen jačanju obrane država članica. Potpisanim sporazumom Hrvatska na raspolaganju ima 1,7 milijardi eura, a kako je istaknuo Ivan Anušić, tim će sredstvima značajno ubrzati modernizaciju i opremanje svojih oružanih snaga.

"Hrvatska je zaista vrlo impresivna, ne samo po tome što je preuzela zajam i preuzela odgovornosti za korištenje tog zajma na najučinkovitiji način, već je vrlo impresivna i u razvoju svojih obrambenih sposobnosti. Ono što ovdje vidimo, zračne snage, mislim da je ovo vrlo poseban primjer drugim državama članicama, posebno sličnih veličina poput Hrvatske", ustvrdio je Kubilius.

Anušić je istaknuo kako će zajam biti usmjeren na nabavu ključne vojne opreme te naveo tenkove Leopard, kamione Tatra, haubice Caesar te streljivo i projektile. Govoreći o uvjetima zajma, ministar je pojasnio kako je riječ o iznimno povoljnom financiranju s vrlo niskim kamatama i rokom otplate do 40 godina. Dodao je kako će prva tranša od 255 milijuna eura vrlo brzo biti uplaćena u državni proračun, dok detalji konačne kamatne stope još nisu definirani.

Što se tiče mogućnosti da dio sredstava u budućnosti bude pretvoren u bespovratna sredstva, Anušić je naglasio da o tome tek trebaju odlučivati europske institucije. Povjerenik Europske komisije ocijenio je da "Hrvatska pokazuje kako se pametnim ulaganjima i korištenjem nacionalnih financijskih resursa može razviti snažno i moderno ratno zrakoplovstvo". Kubilius je u vojarni na Plesu razgledao borbene avione Rafale, besposadni zrakoplovni sustav Bayraktar, helikopter Black Hawk, kao i FPV dronove hrvatske tvrtke Orqa, za koje mu je istaknuto da su u potpunosti hrvatske proizvodnje. "To je opet vrlo važna vodeća uloga koju Hrvatska igra, ne brinući samo o vlastitoj sigurnosti, nego doprinoseći i ukupnoj obrambenoj spremnosti Europske unije", kazao je.

Kubilius je pohvalio hrvatsku vladu zbog odluke o ponovnom uvođenju obveznog vojnog roka, te istaknuo taj potez kao dobar primjer drugim zemljama koje još uvijek raspravljaju o tome kako ojačati svoje vojne snage. U trenutku kada transatlantski partneri očekuju da Europa preuzme veću odgovornost za vlastitu sigurnost, europske države moraju snažnije razvijati vlastite obrambene sposobnosti, izjavio je. Ministar Anušić kazao je kako je prvi naraštaj uspješno završio obuku te da je od ukupno 800 polaznika, njih 260 izrazilo želju za ostankom u Oružanim snagama RH, što je, prema njegovim riječima, znatno više nego prethodnih godina.

Najavio je i povećanje kapaciteta vojnog osposobljavanja s 800 na 900 polaznika po naraštaju, dok bi do kraja ciklusa broj mogao doseći i tisuću ročnika po generaciji. "Možemo povući crtu i reći da ćemo do 2030. godine imati u potpunosti popunjenu pričuvu, profesionalni sastav Oružanih snaga i u potpunosti opremljene Oružane snage", poručio je Anušić.

Upitan što je s protuzračnom obranom, ministar je potvrdio da su analize različitih sustava u završnoj fazi te da će odluka o odabiru novog sustava biti donesena uskoro. "Imamo nekoliko opcija" rekao je, dodajući da se gleda koje su od njih financijski, vremenom isporuke i po operativnim sposobnostima optimalne. "Ove će godine sve biti puno jasnije." Na pitanje hoće li novi sustav protuzračne obrane biti najskuplji projekt modernizacije Hrvatske vojske, Anušić je kazao da neće, navodeći kako su najskuplji zrakoplovi Rafale i tenkovi.