Trump ponovno reže vojsku u Europi: Otkazano slanje 4.000 vojnika na istočno krilo NATO-a

Napetosti između Washingtona i Berlina dodatno su se produbile nakon što je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa odlučila povući dio američkih vojnika iz Europe. Kako piše Euronews, Sjedinjene Američke Države sada su otkazale i planirano slanje 4.000 vojnika u Poljsku, što je dio šireg plana Pentagona o smanjenju američke vojne prisutnosti na teritoriju NATO-a u Njemačkoj.

Prema navodima Euronewsa, odluka dolazi nakon sve većeg sukoba između Washingtona i njemačkog kancelara Friedrich Merz. Merz je ranije kritizirao američko-izraelski rat protiv Irana, nazvavši ga loše osmišljenim, a pritom je izjavio i da je Bijela kuća bila “ponižena” od strane režima u Teheranu. Američki predsjednik Donald Trump burno je reagirao na te izjave te je na društvenim mrežama napao njemačkog kancelara poručivši mu da bi se trebao više baviti “popravljanjem svoje slomljene države”, a manje “miješanjem” u pregovore s Iranom.

Nedugo nakon toga Pentagon je objavio kako će tijekom sljedećih šest do devet mjeseci povući najmanje 5.000 američkih vojnika iz vojnih baza u Njemačkoj. Međutim, kako potvrđuje Euronews, Washington je u međuvremenu potpuno odustao od planirane rotacije 4.000 vojnika koji su trebali zamijeniti američke snage raspoređene u Poljskoj. Da je raspoređivanje bilo u poodmakloj fazi pokazuje i činjenica da je 1. svibnja u američkoj saveznoj državi Teksas već održana službena ceremonija za pripadnike Prve konjičke divizije, dok je dio vojne opreme već bio na putu prema Europi prije nego što je misija iznenada otkazana. Iz NATO-a pokušavaju umanjiti važnost cijele situacije. Visoki NATO-ov vojni dužnosnik rekao je za Euronews da rotacijske snage “nisu uključene u NATO-ove planove odvraćanja i obrane”.

“NATO će nastaviti održavati snažnu prisutnost na svom istočnom krilu”, poručio je isti dužnosnik. Ipak, odluka bi mogla izazvati razočaranje u Poland, gdje su se posljednjih tjedana pojavile špekulacije da bi dio američkih vojnika povučenih iz Njemačke mogao biti prebačen upravo u Poljsku, koju NATO smatra ključnom državom za zaštitu istočnog krila Saveza od Rusije.

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte izbjegao je izravno odgovoriti na pitanja o tome tijekom konferencije za medije u Bucharest. “Kada pogledate američku prisutnost u Europi, ona je i dalje golema”, rekao je Rutte tijekom sastanka skupine B9, koju čine istočne članice NATO-a, uključujući Poljsku, Rumunjsku i baltičke države.

S druge strane, poljski predsjednik Karol Nawrocki jasno je dao do znanja da je njegova zemlja spremna primiti dodatne američke vojnike. “Ako predsjednik Trump odluči premjestiti američke vojnike iz Njemačke, Poljska je spremna”, izjavio je Nawrocki.

Kako navodi Euronews, poljska vlada o odluci je službeno obaviještena u srijedu navečer. Poljski ministar obrane Władysław Kosiniak-Kamysz pokušao je ublažiti zabrinutost poručivši da je riječ o ranije najavljenim promjenama u rasporedu američkih snaga u Europi. “Brzo jačanje sposobnosti poljskih oružanih snaga i prisutnost američkih vojnika u Poljskoj dodatno učvršćuju istočno krilo NATO-a”, napisao je na društvenoj mreži X. Europske članice NATO-a već mjesecima očekuju smanjenje broja američkih vojnika u Europi otkako se Trump vratio u Bijelu kuću. Prema informacijama NATO-ovih izvora koje prenosi Euronews, postoji mogućnost da će dodatnih 1.000 američkih vojnika također biti povučeno iz Njemačke kako bi se dosegnula ukupna brojka od 5.000 vojnika koju je Trump ranije najavio.