U Beču održano drugo polufinale Eurosonga. Poznati svi finalisti

Poznati su svi finalisti Eurosonga. Iz druge polufinalne večeri, održane u četvrtak navečer u Gradskoj glazbenoj Areni u Zagrebu, u veliku subotnju završnicu plasirale su se još 10 zemalja: Bugarska, Ukrajina, Norveška, Australija, Rumunjska, Malta, Cipar, Albanija, Danska i Češka. Nastupili su predstavnici 15 zemalja: Bugarska, Azerbajdžan, Rumunjska, Luksemburg, Češka, Francuska, Armenija, Švicarska, Cipar, Austrija, Latvija, Danska, Australija, Ukrajina, Ujedinjeno Kraljevstvo, Albanija, Malta i Norveška. Francuska, Velika Britanija i Austrija kao domaćin, izravno su se kvalificirale u finale, također su nastupile, ali večeras se nisu natjecale.

Iz prvog polufinala u utorak u subotnju završnicu već su se plasirali uz Hrvatsku i naše fantastične Lelekice i Moldavija, Švedska, Grčka, Finska, Izrael, Belgija, Litva, Poljska, i Srbija. Sada su poznati svi finalisti. Finale Eurosonga bit će održano u subotu, 16. svibnja s početkom u 21 sat, te će u njemu sudjelovati 25 zemalja. Voditeljski par u finalu bit će, kao i u dva polufinala, Victoria Swarovski i Michael Ostrowski. Swarovski je poznata TV voditeljica, pjevačica i model. Rođena je u Innsbrucku, glavnom gradu austrijske pokrajine Tirol. Inače je članica obitelji luksuznog austrijskog brenda Swarovski. Ostrowski je austrijski glumac, komičar i scenarist.

U nastavku neke eakcije austrijskih medija na večerašnje druge polufinale i neke od izvođača. Austrijski predsjednik Cosmo pobrinuo se je za veliko partijanje u Areni izvedbom pjesme “Tanzschein” (Licenca za ples). Zaraznim ritmom muzike za ples, zapalio je publiku, koja je oduševljeno plesala zajedno s njim, pišu ponosno austrijski mediji. Australija je također oduševila bečku publiku upriličivši spektakularni “zlatni show” za koji se je znalački pobrinula poznata australska glazbena zvijezda Delta Goodrem. Pjesma s kojom se natječe Luksemburg “Mother Nature” izazvala je raspravu: Je li, ili nije plagijat. Na internetu se već naveliko raspravlja o zapanjujućim sličnostima s jednom drugom poznatom pjesmom. Riječ je o pjesmi britanske pjevačice Birdy i njenom hitu “Keeping Your Head Up”. Mediji navode da se je već oglasio RTL s izajvom da ozbiljno shvaća rasprave o mogućem kršenju autorskih prava, te istražuje s ostalim partrnerima, uključujući Europsku radiodifuznu uniju (EBU) navedene optužbe.

Ove godine se na Eurosongu ne natječe pet zemalja, Slovenija, Španjolska, Nizozemska, irska i Island, koje zbog sudjelovanja Izraela bojkotiraju Eurosong. Austrijski glavni grad Beč, nakon 1967. i 2015. ove je godine po treći put domaćin Eurosongu. Zbog sudjelovanja Izraela natjecanje za Pjesmu Eurovizije se održava u sjeni političkih napetosti, prosvjeda i bojkota. Na bečkim ulicama održano je više prosvjednih skupova, uz veliko policijsko osiguranje.