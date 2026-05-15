ZASULI IH RAKETAMA I DRONOVIMA

Stravične posljedice ruskih napada na Kijev: Ubijene su 24 osobe, među njima i troje djece

Aftermath of a Russian missile and drone attack in Kyiv
Foto: State Emergency Service of Ukrai
1/3
VL
Autor
Zvonimir Matić/Hina
15.05.2026.
u 06:26

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je u napadu korišteno 1.567 dronova i 56 raketa različitih tipova.

 Ukrajinske vlasti objavile su kako je broj poginulih u ruskom napadu dronovima na Kijev koji se dogodio u noći sa srijede na četvrtak narastao na 24, a među stradalima je i troje djece. "Spasioci nastavljaju s danonoćnom potragom za osobama u razrušenoj zgradi u okrugu Darnicki", objavljeno je putem Telegrama.

Prethodno je objavljeno kako je poginulo 16 osoba. Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko proglasio je petak, 15. svibnja nacionalnim danom žalosti u znak sjećanja na žrtve velikog ruskog napada na glavni grad. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je kako je u napadu korišteno 1.567 dronova i 56 raketa različitih tipova.

SK
SkvikiZg
06:45 15.05.2026.

Ratni zločinci no ima Boga i naplatit će to.

AL
alojzvodic
06:53 15.05.2026.

Jedno je sada sigurno, Trump je ostao bez spasa u Pekingu, nema dobrih vijesti iz Hormuza: Iran, Kina, Rusija i BRICS sada mogu početi zatvarati eru američkog diktata. Rusiji više ne treba Europa, ali Europa će trebati nju. Amerika će pokušati ostati samo u Istočnoj Europi, neće imati snage ni potrebe za bilo čime drugim.

