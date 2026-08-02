Trump otkazao napade na Iran, ali postavio uvjet: 'Dogovor mora biti postignut brzo'

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da je otkazao planirane napade na Iran, pod uvjetom da se s Teheranom brzo postigne dogovor koji bi uključivao potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca i okončanje iranske nuklearne prijetnje. Trump je na društvenoj mreži Truth Social napisao da je odlučio „otkazati napad, pod uvjetom da se brzo postigne DOGOVOR“. Dodao je da je odluka donesena u suradnji s Izraelom, piše BBC.

Njegova objava uslijedila je nakon izvješća američkih medija da je Washington tijekom vikenda možda planirao nove, snažne napade na Iran. Trump je poručio da su Sjedinjene Države bile potpuno spremne za vojnu akciju protiv Irana, „na razinama vojne snage i moći kakve nisu viđene od Drugog svjetskog rata“. Napade je, kako tvrdi, obustavio nakon što su ga Iran i druge države Bliskog istoka zamolili da pričeka kako bi se ostavio prostor za postizanje sporazuma.

Američki predsjednik dao je naslutiti da je u pregovorima već ostvaren određeni napredak, navodeći da su dogovoreni osnovni okviri mogućeg sporazuma. „To bi uključivalo trenutačno, potpuno i cjelovito OTVARANJE HORMUŠKOG TJESNACA i kraj iranske nuklearne prijetnje“, napisao je Trump. Iran zasad nije odgovorio na njegovu objavu.

Teheran je ranije optužio Sjedinjene Države za zaoštravanje napetosti te upozorio da će svaka država u regiji koja bude surađivala s Washingtonom biti „zahvaćena plamenom rata“. Američke vlasti istodobno su pozvale svoje državljane na Bliskom istoku na pojačan oprez i spremnost na odlazak iz regije u slučaju nove eskalacije. „Amerikanci koji se trenutačno nalaze na Bliskom istoku trebali bi biti oprezni i posebno budni te se pripremiti za otkazivanja letova, povremena zatvaranja zračnog prostora i moguće poteškoće u putovanju“, navedeno je u sigurnosnom upozorenju objavljenom u subotu.

Prema izvorima CBS Newsa, američkog medijskog partnera BBC-ja, Sjedinjene Države i Izrael pripremali su jedan od dosad najtežih valova bombardiranja iranske energetske infrastrukture. O tom se planu, prema istim izvorima, razgovaralo i na Trumpovu sastanku s članovima vlade u petak. Dok su novinari još bili u prostoriji, Trump je rekao da će Iran pretrpjeti snažan napad.

„U jednom trenutku reći će: ‘Jednostavno više ne možemo izdržati’“, poručio je. Saudijski prijestolonasljednik Mohammed bin Salman razgovarao je s Trumpom u subotu i izrazio zabrinutost zbog mogućih napada, izvijestili su Axios i Reuters. Washington i Teheran razmjenjuju napade otkako se primirje dogovoreno u travnju raspalo u lipnju. Sjedinjene Države ovoga su tjedna objavile da su izvele „snažan val“ udara na Iran kao odgovor na pokušaj balističkog napada na američke snage u regiji.

Američke snage blokirale su iranske luke i bombardirale ciljeve u Iranu, dok je Teheran odgovorio projektilima i dronovima usmjerenima na američke položaje u državama Bliskog istoka te napadima na plovidbu u Hormuškom tjesnacu, jednom od najvažnijih svjetskih pravaca za transport nafte. Sjedinjene Države i Izrael napade na Iran počeli su 28. veljače, a izbijanje rata izazvalo je znatne oscilacije cijena nafte.