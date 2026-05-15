Divljao s Audijem na autocesti: Jurio 236 km/h, policajci odmah reagirali, kazna će ga dobro 'zaboljeti'

Policijski službenici jučer su na autocesti A1 zabilježili još jedan ekstreman slučaj divljanja u prometu. Na području Vrpolja zaustavljen je 38-godišnji vozač Audija koji je vozio čak 236 kilometara na sat, iako je na toj dionici dopuštena brzina 130 km/h. Prema informacijama policije, vozač je zaustavljen jučer, 14. svibnja oko 13.30 sati tijekom redovne kontrole prometa. Prekoračenje brzine od čak 106 kilometara na sat evidentirano je uređajima za nadzor brzine, nakon čega su policijski službenici odmah reagirali.

Zbog počinjenog prometnog prekršaja vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 660 eura, a određena mu je i zaštitna mjera zabrane upravljanja vozilima B kategorije u trajanju od mjesec dana.

Iz policije ponovno apeliraju na vozače da poštuju prometne propise i ograničenja brzine jer upravo neprilagođena i prekomjerna brzina ostaje jedan od glavnih uzroka najtežih prometnih nesreća na hrvatskim cestama.