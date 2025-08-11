Naši Portali
POKREĆE VELIKU ČISTKU

Trump šalje Nacionalnu gardu u Washington, policija i FBI na ulicama: 'Beskućnici moraju otići odmah'

Trump Makes Statement on Crime in Press Briefing Room at White House
Foto: WILL OLIVER/NEWSCOM
1/8
VL
Autor
Večernji.hr
11.08.2025.
u 17:05

U nedjelju je oko 450 saveznih policijskih službenika raspoređeno diljem Washingtona, uključujući agente FBI-a, DEA-e i američke granične patrole

Američki predsjednik Donald Trump najavio je drastične mjere za “obnovu” glavnog grada SAD-a, Washingtona, tvrdeći da će ga učiniti “sigurnijim i ljepšim nego ikada prije”. Na konferenciji za novinare u ponedjeljak poručio je da će beskućnici morati “odmah” napustiti grad, a kriminalci će završiti u zatvoru.

Najava je uslijedila nakon što je Trump na društvenoj mreži Truth Social objavio kako će njegova administracija stati na kraj “zločinu, ubojstvima i smrti” u američkoj prijestolnici, uz fizičku obnovu grada. Posebno je istaknuo da planira staviti Policijsku upravu Washingtona pod izravnu federalnu kontrolu koristeći ovlasti iz District of Columbia Home Rule Acta, te rasporediti Nacionalnu gardu na gradske ulice. – Vratit ćemo naš glavni grad. Ne želite da vas opljačkaju, siluju, upucaju ili ubiju – rekao je Trump okupljenim novinarima, dodavši da je stopa ubojstava u Washingtonu “viša nego na nekim od najgorih mjesta na Zemlji”.

Kako piše BBC, Trump je kritizirao aktualnu gradonačelnicu Muriel Bowser, iako ju je opisao kao “dobru osobu koja se trudila”. Optužio ju je da grad postaje “prljaviji i manje privlačan” te ga je nazvao žrtvom “nasilnih bandi, krvavih kriminalaca, ovisnika i beskućnika”. Gradonačelnica Bowser, članica Demokratske stranke, odbacila je Trumpove tvrdnje rekavši za MSNBC da “ne svjedoče porastu kriminala”. Priznala je da je 2023. došlo do “užasnog” skoka kriminala, no tvrdi da su od tada postigli najnižu stopu nasilnih kaznenih djela u posljednjih 30 godina, s padom od 26% u odnosu na 2024. – Svaka usporedba s ratnom zonom je pretjerana i netočna – odgovorila je na izjavu savjetnika Bijele kuće Stephena Millera koji je Washington usporedio s Bagdadom.

Donald Whitehead, izvršni direktor Nacionalne koalicije za beskućnike, upozorio je da Trump pogrešno izjednačava beskućništvo i kriminal. Istaknuo je da su osobe bez doma češće žrtve, a ne počinitelji kaznenih djela. Prema njegovim riječima, premještanje beskućničkih kampova često dovodi do porasta kriminala, a ne smanjenja. U Washingtonu trenutačno živi oko 6.000 beskućnika, a Whitehead tvrdi da je glavni uzrok rasta tog broja visoka cijena stanovanja.

Dan prije konferencije, Trump je na Truth Socialu napisao: “Beskućnici moraju otići odmah. Želimo naš glavni grad natrag.” U nedjelju je oko 450 saveznih policijskih službenika raspoređeno diljem Washingtona, uključujući agente FBI-a, DEA-e i američke granične patrole. Patrolirali su turističkim zonama, popularnim izlasnim četvrtima i područjima poput Navy Yarda.

Trumpove izjave izazvale su i prosvjede. Ispred Bijele kuće okupile su se desetine građana koji su uzvikivali “Maknite ruke s DC-a”, noseći transparente “Free DC”. Jedan od govornika poručio je: “Terorizirati obitelji nije sigurnost. Trumpu nije stalo do sigurnosti DC-a, već do kontrole.”

Iscurili detalji mira kojeg dogovaraju Trump i Putin: Ovako su zamislili komadanje Ukrajine?
Ključne riječi
beskućnici Washington DC Donald Trump

Komentara 6

Pogledaj Sve
CH
Chupahabra
18:35 11.08.2025.

Počelo je. Mogao bi beskućnike poslati u EU. Ursula bi ih s radošću primila.

Avatar HrvatskiZmaj
HrvatskiZmaj
18:00 11.08.2025.

Malo mi je kontradiktoran ovaj Whitehead..ako su beskućnici "češće žrtve nego počinitelji" njihovo izmještanje iz grada imat će opet jednak učinak tj. smanjenje kriminala.

DS
desničari se boje žena
17:24 11.08.2025.

Isto kao onaj s brčićima... samo još fali da sve koji nisu pristojno obučeni i temeljito izbrijani počne trpati u stočne vagone. Pa će privid da u Americi nema beskućnika biti potpun.

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

