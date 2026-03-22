'OVO SE MORA PRIVESTI KRAJU'

Zaključeni američko-ukrajinski pregovori: Ima jedna dobra vijest

FILE PHOTO: Ukrainian President Zelenskiy's press conference in Kyiv
VALENTYN OGIRENKO/REUTERS
VL
Autor
Ružica Aščić/Hina
22.03.2026.
u 21:45

Zelenski nije rekao hoće li se pregovori nastaviti, kad i gdje bi se mogli održati, ili u kojem formatu. Ranije u nedjelju pozvao je saveznike da zadrže pritisak sankcija na Rusiju

Ukrajinsko i američko izaslanstvo zaključili su drugi dan pregovora na Floridi o pronalasku načina da se okonča četverogodišnji rat s Rusijom, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju. Ruski predstavnici nisu bili prisutni na pregovorima, koji su započeli na Floridi u subotu. Prvotno se očekivalo da će sudjelovati na pregovorima, koji su se trebali održati u Abu Dhabiju.

Američki tim predstavljaju posebni izaslanik Steve Witkoff i zet predsjednika Donalda Trumpa, Jared Kushner. "Jasno je da je pozornost američke strane trenutačno usredotočena na situaciju oko Irana i šire regije, no ruski rat protiv Ukrajine također se mora privesti kraju", rekao je Zelenskij u svome večernjem obraćanju. "Postoje naznake da bi moglo doći do daljnjih razmjena zatvorenika, što bi doista bile dobre vijesti i potvrda da diplomacija funkcionira. Nadamo se da će se to i ostvariti", dodao je.

Zelenski nije rekao hoće li se pregovori nastaviti, kad i gdje bi se mogli održati, ili u kojem formatu. Ranije u nedjelju pozvao je saveznike da zadrže pritisak sankcija na Rusiju te je pozvao na strože mjere protiv takozvane ruske flote tankera iz sjene koji izbjegavaju sankcije, te da se Moskvi onemogući zarada od prodaje nafte. "Ruska flota iz sjene ne smije se osjećati sigurno u europskim vodama ili igdje drugdje. Tankeri koji koriste ratnom proračunu mogu i moraju biti blokirani, ne samo pušteni", dodao je.

Washington je privremeno podigao neke sankcije na rusku naftu kako bi pomogao nositi se s nestašicama uzrokovanim ratom u Iranu. Europske zemlje nisu učinile isto. Mirovni plan koji potiče SAD zahtijevao bi predsjedničke izbore u Ukrajini, uz teritorijalne ustupke. Zelenski, čiji je mandat već istekao, pod pritiskom je Trumpa da održi izbore, dok Washington gura Kijev prema mirovnom sporazumu. Ukrajinski zakon zabranjuje izbore u ratno doba, no Zelenski je rekao da će Ukrajina biti spremna održati demokratske izbore ako SAD osigura dvomjesečno primirje kako bi se pripremila infrastruktura i sigurnosna jamstva.

Ukrajinski bivši najviši general, Valerij Zalužni, sada veleposlanik u Britaniji te mogući predsjednički kandidat, rekao je da Ukrajina ne treba pauzu u ratovanju kako bi organizirala izbore. "Ono što Ukrajina treba nije vrijeme da se pripremi i održi izbore, nego mir postignut ratom, koji će osigurati budućnost za našu djecu", napisao je u članku objavljenom u nedjelju u ukrajinskom novinama NV.
FOTO Razbijeni zidovi, ostao samo armirani kostur i ogromne hrpe građevinskog otpada: Ovako danas izgleda simbol Zagreba
mirovni pregovori Rusija Ukrajina Volodimir Zelenski Steve Witkoff

Komentara 2

Pogledaj Sve
Avatar Donbass Babushka
Donbass Babushka
21:59 22.03.2026.

Opet ovaj vrtni patuljak kmeci

A5
a51
21:55 22.03.2026.

priznajte gradanima Donbasa pravo na odcjepljenje temeljem provedenog referenduma i povelje UN-a i rat je gotov odmah...cak i da se desi nemoguce i uspijete vojno nadvladati Rusiju, ljudi koji tamo zive nikada nece prihvatiti vasu vlast...amen...

