Trump pobjesnio kada je vidio reklamu: Svi trgovinski pregovori s Kanadom se prekidaju

Američki predsjednik Donald Trump objavio je da odmah prekida sve trgovinske pregovore s Kanadom. Na Truth Socialu je napisao da je Kanada objavila oglas u kojem bivši predsjednik Ronald Reagan negativno govori o tarifama.

"Na temelju njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI S KANADOM OVIM SE PREKIDAJU", napisao je Trump na društvenoj mreži.

Američki predsjednik uveo je carinu od 35% na kanadski uvoz, iako je dopustio izuzeća za robu koja spada pod USMCA - sporazum o slobodnoj trgovini s Meksikom i Kanadom koji je Trump ispregovarao tijekom svog prvog mandata. Trump je također uveo sektorske carine na kanadsku robu, uključujući 50% na metale i 25% na automobile.

Naime, kanadska pokrajina Ontario uložila je 75 milijuna dolara u emitiranje nove reklame protiv carina u Sjedinjenim Državama, namijenjene prvenstveno republikanskim biračima. Reklama koristi audiozapis obraćanja bivšeg američkog predsjednika Ronalda Reagana koji je 1987. govorio da carine dugoročno ne funkcioniraju te uzrokuju gubitak radnih mjesta i trgovinske ratove.

Emitiranje uključuje televizijske postaje kao što su Fox News, Fox Sports, NBC, CBS, CNBC, ESPN i ABC, pri čemu nije riječ o prvoj anticarinskoj reklamnoj kampanji vlade Ontarija u SAD-u. Premijer Ontarija Doug Ford ranije je ovog tjedna izjavio da je reklamni oglas s porukama protiv carina privukao Trumpovu pozornost. "Čuo sam da je predsjednik vidio naš oglas. Siguran sam da nije bio previše sretan", rekao je Ford u utorak.

Oko slučaja se oglasila i predsjednička zaklada Ronalda Reagana, poručivši da oglas vlade Ontarija "selektivno koristi audio i video" Reagana te da zaklada preispituje svoje pravne mogućnosti. "Oglas pogrešno predstavlja predsjednički radio govor, a vlada Ontarija nije tražila niti dobila dopuštenje za njegovo korištenje i uređivanje", navodi se u izjavi zaklade objavljenoj kasno u četvrtak.

Kako navodi Reuters, Trump je koristio carine kao polugu pritiska na mnoge zemlje diljem svijeta. Njegov "trgovinski rat" povećao je američke carine na najviše razine od 1930-ih, a redovito je prijetio dodatnim carinama, izazivajući zabrinutost među poduzećima i ekonomistima.

Kanadski premijer Mark Carney rekao je novinarima u četvrtak da Kanada neće dopustiti nepravedan pristup SAD-u svojim tržištima ako pregovori o raznim trgovinskim sporazumima s Washingtonom propadnu. Trump je ranije ove godine uveo carine na kanadski čelik, aluminij i automobile, što je potaknulo Ottawu da odgovori istom mjerom. Dvije strane već tjednima pregovaraju o potencijalnom sporazumu za sektore čelika i aluminija. Sljedeće godine SAD, Kanada i Meksiko trebali bi revidirati svoj kontinentalni sporazum o slobodnoj trgovini iz 2020., podsjeća Reuters.