Putin se oglasio o američkim sankcijama: 'To je neprijateljski čin'

Predsjednik Rusije Vladimir Putin komentirao je najnovije američke sankcije protiv najvećih ruskih naftnih kompanija, poručivši da one neće imati značajan utjecaj na rusko gospodarstvo te ih nazvao pokušajem vršenja pritiska na Moskvu. „Sankcije koje su Sjedinjene Države uvele predstavljaju neprijateljski čin koji ne doprinosi jačanju rusko-američkih odnosa“, izjavio je Putin, prema navodima ruskih državnih agencija. Dodao je kako su te mjere, „s političkog stajališta, očito pokušaj pritiska“, ali da njihov gospodarski učinak „neće biti značajan“ za Rusiju, piše Lapresse.

Putin je istaknuo i da je u posljednjem razgovoru sa svojim američkim kolegom Donaldom Trumpom upozorio da će sankcije utjecati na globalne cijene nafte, uključujući i one u Sjedinjenim Državama. „Nijedna zemlja koja drži do sebe nikada ne čini ništa pod pritiskom“, rekao je ruski predsjednik, prenosi RIA Novosti.

Dodao je da bi narušavanje ravnoteže na globalnim energetskim tržištima moglo dovesti do porasta cijena koji bi bio neugodan za zemlje poput Sjedinjenih Država, posebno s obzirom na unutarnji politički kalendar SAD-a. Komentirao je i izvješće Wall Street Journala da je Trumpova administracija ukinula ključno ograničenje na korištenje nekih raketa dugog dometa Ukrajine koje su osigurali zapadni saveznici te izjave ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog o domaćim raketama dometa 3000 kilometara. "Ovo je pokušaj eskalacije", rekao je.

"U slučaju korištenja takvog oružja za napad na ruski teritorij, odgovor će biti vrlo ozbiljan, ako ne i poražavajući. Neka razmisle o tome", upozorio je Putin. Putin je rekao da je sastanak između ruskog i američkog predsjednika i mjesto održavanja - Budimpeštu - predložio Trump. "Što mogu reći? Dijalog je uvijek bolji od neke vrste sukoba, od neke vrste spora ili, još više, rata", rekao je Putin.

S oštrijom retorikom oglasio se bivši ruski predsjednik Dmitrij Medvedev, koji je poručio da su američke sankcije protiv ruskog naftnog sektora „čin rata protiv Rusije“. Medvedev, koji trenutačno obnaša dužnost zamjenika predsjednika ruskog Vijeća sigurnosti, optužio je Washington da pokušava „prisiliti Kremlj“ na mirovne pregovore o Ukrajini, prenosi Independent.

„Sjedinjene Države su naš protivnik“, napisao je Medvedev na Telegramu, dodajući da je Trump „sada u potpunosti krenuo ratnim putem protiv Rusije“. „Naravno, reći će da je bio pod pritiskom Kongresa i slične priče. No to ne mijenja bit stvari – odluke koje su donesene čin su rata protiv Rusije. Trump se sada u potpunosti svrstao uz pomahnitalu Europu“, poručio je Medvedev.

Američki predsjednik Donald Trump ranije je objavio nove sankcije protiv dviju najvećih ruskih naftnih kompanija, Rosnefta i Lukoila, navodeći kao razlog Putinovo „odbijanje da okonča besmisleni rat u Ukrajini“. Američko Ministarstvo financija priopćilo je da su sankcije uvedene „zbog nedostatka ozbiljne predanosti mirovnom procesu“ od strane ruskog čelnika.