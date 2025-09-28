Naši Portali
NIJE POJASNIO

Trump: 'Imamo stvarnu šansu za velike stvari na Bliskom istoku. Svi se slažu oko nečeg posebnog, prvi puta'

Trump
Reuters/PIXSELL
VL
Autor
Hina
28.09.2025.
u 19:19

Trump će se u ponedjeljak u Bijeloj kući sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, s ciljem usuglašavanja okvira dogovora

Američki predsjednik Donald Trump u nedjelju je rekao da postoji „stvarna šansa” za velike stvari na Bliskom istoku, ne otkrivši specifične detalje ili vremenski rok za tu tvrdnju, nekoliko dana nakon što je najavio da je blizu dogovoru o kraju rata u Pojasu Gaze. „Imamo stvarnu šansu za velike stvari na Bliskom istoku. Svi se slažu oko nečeg posebnog, prvi put ikada. Mi ćemo to postići”, napisao je na svojoj društvenoj mreži Truth Social. 

Trump će se u ponedjeljak u Bijeloj kući sastati s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom, s ciljem usuglašavanja okvira dogovora, rekli su vladini dužnosnici. Američki predsjednik u petak je rekao da su razgovori s bliskoistočnim državama o Gazi intenzivni te da su palestinski Hamas i Izrael svjesni tih pregovora za koje je rekao da će trajati koliko god je potrebno. 

Očekuje se da će Trump Netanyahuu predstaviti plan od 21 točke za okončanje rata u Pojasu Gaze, piše Times of Israel. Plan navodno podrazumijeva trenutno oslobađanje izraelskih talaca koje Hamas drži u Gazi, njih 48 od kojih se 20 smatra živim, u zamjenu za puštanje nekoliko stotina Palestinaca iz izraelskih zatvora i povlačenje izraelske vojske iz enklave.Prema tom planu, Hamas neće imati nikakvu ulogu u Pojasu Gaze, a Izrael neće smjeti pripojiti Zapadnu obalu. U palestinskim područjima će se uspostaviti prijelazna vlada.

Navodno se predlaže put prema palestinskoj državi kao rezultat pregovora pod američkim okriljem, no Netanyahu se i dalje tome snažno protivi. Krajnje desni ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir napisao je u objavi na X-u da Netanyahu nema mandat za okončanje rata bez apsolutne pobjede nad Hamasom. On i drugi krajnje desni koalicijski partneri, o kojima ovisi vlada, rade pritisak na Netanyahua da pripoji Zapadnu obalu i nastavi ofenzivu u Gazi kako bi se osigurao potpuni poraz palestinskog pokreta. 

Trump je nedavno rekao da neće dozvoliti aneksiju Zapadne obale. Prema izraelskom TV kanalu N12, ministar financija Bezalel Smotrich postavlja tri ključna zahtjeva u vezi s Trumpovim planom: Palestinska uprava ne bi trebala imati nikakvu ulogu u upravljanju Gazom ili Zapadnom obalom, Hamas mora biti potpuno raspušten i razoružan, a Izrael mora anektirati dijelove Zapadne obale bez priznavanja palestinske države, suprotno pozivima međunarodne zajednice za dvodržavnim rješenjem.

Izrael Donald Trump Gaza

LU
Lujo123
19:40 28.09.2025.

Nadam se kako Netanjahu neće popustiti i pridonjeti novom pogromu židovskog naroda što je jedini cilj Izraelskih susjeda o čemu oni govore i pišu oduvijek.

