Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 225
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SANKCIJE SRBIJI
#HALID BEŠLIĆ
#PLANINARI
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#Barkod
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#DONALD TRUMP
#MALOLJETNIČKO NASILJE
Poslušaj
Prijavi grešku
TRGOVINSKI RAT SE VRAĆA?

Trump kaže da će otkazati sastanak s kineskim predsjednikom, prijeti novim carinama

Le président américain Donald Trump signe un décret autorisant la Trump Gold Card dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington
Foto: Photo Press Service / BESTIMAGE/
1/2
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
10.10.2025.
u 21:01

Američki predsjednik je rekao da Kina šalje pisma zemljama širom svijeta u kojima navodi da planira uvesti izvozne kontrole

Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je u petak povećanjem carina Kini i otkazivanjem planiranog sastanka s kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Trump, koji se trebao sastati s kineskim predsjednikom za oko tri tjedna u Južnoj Koreji, požalio se na društvenim mrežama zbog, kako je naveo, planova Kine da drži svjetsko gospodarstvo taocem nakon što je Peking u četvrtak dramatično proširio izvozne kontrole za rijetke minerale. Rekao je da nema razloga da održi sastanak sa Xijem koji je prije najavio. 

Peking nije nikada javno potvrdio taj sastanak. Trump je zaprijetio i velikim povećanjem carina na američki uvoz iz Kine. Time bi mogao oživjeti trgovinski rat koji su dvije zemlje pauzirale početkom godine. Američki predsjednik je rekao da Kina šalje pisma zemljama širom svijeta u kojima navodi da planira uvesti izvozne kontrole za svaki element proizvodnje koji se odnosi na rijetke minerale.

Poručio je da će biti prisiljen financijski se suprotstaviti tome. "Za svaki element koji su oni uspjeli monopolizirati, mi imamo dva." "Trebao sam se sastati s predsjednikom Xijem za dva mjeseca, na APEC-u, u Južnoj Koreji, ali sada izgleda da za to nema razloga." Bijela kuća i kinesko veleposlanstvo u Washingtonu nisu odgovorili na upite za komentarom.

FOTO Pogledajte nestvarne prizore iz Gaze: Stanovnici se vraćaju u razrušeni grad duhova
Le président américain Donald Trump signe un décret autorisant la Trump Gold Card dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington
1/36
Ključne riječi
carine Kina SAD Donald Trump Xi Jingping

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još