Trump je zaprijetio obustavom američkog LNG-a ako se ne ratificira sporazum na kojem radi Željena Zovko

U Europskom parlamentu razgovaramo s Željanom Zovko, zastupnicom HDZ-a i izvjestiteljicom za trgovinski sporazum s Amerikom koji je ovoga tjedna na dnevnom redu mini plenarne sjednice u Bruxellesu. Gospođo Zovko, posljednjih dana vidjeli smo novu dramu oko tog trgovinskog sporazuma s Amerikom jer je američki predsjednik Trump rekao da će, ako se to brzo ne ratificira sa strane Europske unije, on možda uzvratiti tako što će uskratiti LNG, dakle ukapljeni plin koji se izvozi iz Amerike u Europu. Hoće li taj sporazum biti ratificiran?

- Hoće. Znači, u četvrtak očekujemo ratifikaciju, da naš dio bude ispoštovan kroz dva sporazuma što su proizašla iz sporazuma iz Škotske, koji su Sjedinjene Američke Države dogovorile s Europskom unijom. Radi se, konkretno, o sporazumu o jastozima, to je nastavak sporazuma koji je već Juncker dogovorio u prvoj Trumpovoj administraciji i koji je istekao. Sad ćemo ga produžiti i poslati na trijalog. I drugi sporazum koji omogućuje balans američke trgovine s Europskom unijom, gdje ćemo dati povoljniji tretman američkim proizvodima, što će omogućiti i Europskoj uniji nastavak pregovora o proizvodima koji još uvijek nisu obuhvaćeni ovim samim sporazumom. Ono što je ključno je da smo već prošli Odbor za trgovinu i da je ovaj sporazum izglasan u proteklom tjednu i sutra očekujem veliku većinu da će podržati sporazum.

• Vi ste nekako i u vijestima europskih medija zbog toga bili jer je bilo skepse i od strane drugih klubova zastupnika, primjerice socijaldemokrata, koji su možda smatrali da se ne smije popustiti pod Trumpovim pritiskom, pogotovo ako prijeti obustavom opskrbe Europe ukapljenim plinom. Jeste li bili pod pritiskom s ciljem da se uspori ratifikacija i na koji način ste onda formirali sve ovo? Koliko je vaš utjecaj tu bio možda ključan?

- Bio je ključan zato što sam ja ostala u čvrstom uvjerenju da mi moramo izvršiti svoj dio obaveze, da moramo zaštititi europske poslove. Prije svega, ja predstavljam hrvatske biznise, hrvatska radna mjesta, hrvatski turizam. Znači, 16 milijuna poslova je bilo u pitanju i dan danas je u pitanju. Pet milijardi eura svake godine se gubi u ovim svim našim prijeporima. Ono što sam ja željela je da otklonimo od Europskog parlamenta politiziranje i da to vratimo Vijeću i Komisiji da bi nastavili povoljnije pregovore za naše poslove, i za američko ulaganje u Europsku uniju, a i za europski izvoz u Sjedinjene Američke Države. Jer to je naš najveći trgovinski partner i u biti i najveće sigurnosne garancije, a vidimo što znači ukapljeni plin za sam pojam sigurne energije, što i naš premijer stalno ponavlja i što smo ostvarili kroz LNG. I što ćemo učiniti kroz Inicijativu triju mora, gdje ćemo razgovarati o tome, ustvari o energetskoj neovisnosti Europske unije o autoritativnim zemljama. Vidim u ovom trenutku da je itekako povoljan taj sporazum za nas, da imamo osiguran plin iz Sjedinjenih Američkih Država u trenutku kada se događaju ovakve strahote na Bliskom istoku. Još uvijek me to ostavilo u uvjerenju, a sada su to shvatile i ostale političke grupe, da mi moramo sa Sjedinjenim Američkim Državama imati jak sporazum, da moramo ispoštovati svoj dio sporazuma i da u ovom trenutku nestabilnosti moramo imati Sjedinjene Američke Države skupa s nama. I u trgovini i u energentima i u sigurnosti, što je ključno za budućnost i sigurnost europskih građana, prije svega Hrvatske.

• Dobro, ali je li Europa zamijenila jednu ovisnost o energentima, ovisnost o ruskom plinu i nafti, drugom ovisnošću, sada ovisnošću o američkom plinu? Je li to opet slaba pozicija Europe, jer ako ovisi o Trumpovu hiru, koji je vezan uz ovu prijetnju ili uz neku drugu prijetnju da će uskratiti taj LNG plin, onda se Europa opet našla u situaciji da je ovisna o nečijem hiru.

- Sartre je rekao davno da nijedan čovjek nije otok, pa tako ni Europska unija ne može sama za sebe opstati. Europska unija mora tražiti "like-minded partners", znači partnere koji razmišljaju isto. Sjedinjene Američke Države su najveća demokracija, bez obzira tko je predsjednik. Mi imamo i izbore koji se događaju u ovoj godini. Nama demokracije odgovaraju, ne odgovaraju autokratski režimi. Mi ne smijemo biti ovisni o jednom čovjeku u jednoj autokraciji. To je ono što mi odbijamo. Znači, biti ovisni o Rusima, o Rusiji koja je autokracija, biti ovisni o onim režimima koji su autokratski režimi. Mi radimo naša partnerstva i s Australijom, za koju sam izvjestiteljica, i s Norveškom, na kojoj isto tako radim, izvjestiteljica sam za trgovinske sporazume. Znači, sa svim onim neovisnim demokracijama s kojima želimo napraviti jedan stabilan sustav snabdijevanja i razmjene. Od kritičkih materijala do energenata. Moramo naći svoju korist i oni moraju naći svoju korist. Mi jesmo u Europskoj uniji zato što imamo koristi od funkcioniranja u Europskoj uniji. Tako isto u ovom globalnom poretku, koji se mijenja i koji se reformira, mi tražimo uspostavljanje tog novog sustava koji će opet biti zasnovan na pravilima, na redu, a ne na nametanju nekih pravila silom. Znači, to je "rules-based order" koji želimo poštovati i moramo biti prilagodljivi. Jedina potpuna neovisnost je o suncu i i vjetru. Ali to samo Bog može utjecati. Ne može čovjek na prirodu.